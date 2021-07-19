Задержанную журналистку Lenta.ru оштрафовали на 1000 рублей

Суд в Москве оштрафовал на 1000 рублей журналистку издания Lenta.ru Анастасию Завьялову, которую задержали за то, что она пыталась снять на телефон задержание ребёнка сотрудниками полиции. Об этом сообщает "Медиазона".

Завьялову признали виновной по статье о мелком хулиганстве с неповиновением полиции.

Журналистку задержали 17 июня. Она снимала на телефон, как полицейские задержали на Чистопрудном бульваре в Москве местного жителя за распитие алкогольного напитка в общественном месте и вместе с ним завели в автозак его ребёнка. К журналистке подошёл один сотрудников МВД и толкнул её. Тогда Завьялова начала снимать на камеру его нагрудный знак. В ответ полицейские, применив силу, затолкали её в автозак, где, по утверждению журналистки, сильно ударили.

Редакция издания Lenta.ru опубликовала комментарий, в котором высказано возмущение противоправными действиями сотрудников полиции.