Задержанные накануне в московском офисе "Открытого пространства" участники вечера солидарности с фигурантами "тюменского дела" пожаловались на избиения со стороны сотрудников полиции. Об этом сообщает правозащитный проект ОВД-Инфо.
На мероприятии было задержано не менее 15 человек. Часть из них более 6 часов простояли лицом к стене в "Открытом пространстве". Также сообщается, что полицейские таскали за волосы журналистку издания SOTAvision Ксению Тамурку из-за отказа разблокировать телефон.
Одна из задержанных рассказала ОВД-Инфо, что её и еще четверых парней избили полицейские в отделе полиции по Басманному району. По её словам, сотрудники МВД наносили ей удары, когда она лежала на полу. Одного задержанного полицейские били дубинкой и книгой, а другого кинули на стул и начали наносить удары ногами.
Позже всех задержанных в "Открытом пространстве" отпустили из отдела полиции по Басманному району. Полицейские взяли у них объяснительные.
- В начале сентября в Тюмени, Сургуте и Екатеринбурге были задержаны шесть представителей антифашистского движения, у них прошли обыски, после чего молодых людей отправили в СИЗО, обвинив в создании террористического сообщества и участии в нём. По версии следствия, один из обвиняемых, Никита Олейник из Сургута, создал сообщество, руководствуясь "ненавистью к нынешнему государственному режиму". Позже все шестеро арестованных по уголовному делу заявили о том, что их пытали.
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