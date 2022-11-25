Задержанные накануне в московском офисе "Открытого пространства" участники вечера солидарности с фигурантами "тюменского дела" пожаловались на избиения со стороны сотрудников полиции. Об этом сообщает правозащитный проект ОВД-Инфо.

На мероприятии было задержано не менее 15 человек. Часть из них более 6 часов простояли лицом к стене в "Открытом пространстве". Также сообщается, что полицейские таскали за волосы журналистку издания SOTAvision Ксению Тамурку из-за отказа разблокировать телефон.

Одна из задержанных рассказала ОВД-Инфо, что её и еще четверых парней избили полицейские в отделе полиции по Басманному району. По её словам, сотрудники МВД наносили ей удары, когда она лежала на полу. Одного задержанного полицейские били дубинкой и книгой, а другого кинули на стул и начали наносить удары ногами.

Позже всех задержанных в "Открытом пространстве" отпустили из отдела полиции по Басманному району. Полицейские взяли у них объяснительные.