Задержанные в Венгрии украинские инкассаторы вернулись на родину, подтвердил глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Я уже проинформировал президента Зеленского о том, что нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, содержавшихся в Будапеште. Они уже в безопасности и пересекли украинскую границу", – написал он.

В четверг в Венгрии были задержаны два автомобиля украинского государственного "Ощадбанка", в которых находились 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. Было возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег.

Как сообщил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач, операция по перевозке денег и золота якобы проводилась под руководством бывшего генерала Службы безопасности Украины, бывшего майора Военно-воздушных сил Украины, а также нескольких лиц с военным опытом. Он добавил, что задержанные будут высланы из страны.

В "Ощадбанке" заявили, что инкассаторы осуществляли регулярную перевозку иностранной валюты и банковских металлов между "Ощадбанком" и банком "Райффайзен" в Австрии. Сообщается, что груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующим Европейским таможенным процедурам.

Сибига заявлял, что "по сути, речь идет о захвате заложников и краже денег Венгрией". "Это государственный терроризм и рэкет", – писал он в соцсети X.