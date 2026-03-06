Задержанные в Венгрии украинские инкассаторы вернулись на родину, подтвердил глава МИД Украины Андрей Сибига.
"Я уже проинформировал президента Зеленского о том, что нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, содержавшихся в Будапеште. Они уже в безопасности и пересекли украинскую границу", – написал он.
В четверг в Венгрии были задержаны два автомобиля украинского государственного "Ощадбанка", в которых находились 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. Было возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег.
Как сообщил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач, операция по перевозке денег и золота якобы проводилась под руководством бывшего генерала Службы безопасности Украины, бывшего майора Военно-воздушных сил Украины, а также нескольких лиц с военным опытом. Он добавил, что задержанные будут высланы из страны.
В "Ощадбанке" заявили, что инкассаторы осуществляли регулярную перевозку иностранной валюты и банковских металлов между "Ощадбанком" и банком "Райффайзен" в Австрии. Сообщается, что груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующим Европейским таможенным процедурам.
Сибига заявлял, что "по сути, речь идет о захвате заложников и краже денег Венгрией". "Это государственный терроризм и рэкет", – писал он в соцсети X.
- Отношения Киева и Будапешта вновь обострились после того, как Украина прекратила поставки российских энергоресурсов в Венгрию по нефтепроводу "Дружба". Украина заявляет, что нефтепровод повреждён в результате российских ударов. Будапешт уверен, что поставки прекращены по политическим причинам.
- Утром 6 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что Будапешт приостановит транзит важных для Украины поставок, пока Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба". Он добавил, что Венгрия также продолжит блокировать европейскую финансовую помощь Украине.