Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Задержанные в Венгрии украинские инкассаторы вернулись на родину

Слушать
3 мин.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Задержанные в Венгрии украинские инкассаторы вернулись на родину, подтвердил глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Я уже проинформировал президента Зеленского о том, что нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, содержавшихся в Будапеште. Они уже в безопасности и пересекли украинскую границу", – написал он.

В четверг в Венгрии были задержаны два автомобиля украинского государственного "Ощадбанка", в которых находились 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. Было возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег.

Как сообщил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач, операция по перевозке денег и золота якобы проводилась под руководством бывшего генерала Службы безопасности Украины, бывшего майора Военно-воздушных сил Украины, а также нескольких лиц с военным опытом. Он добавил, что задержанные будут высланы из страны.

В "Ощадбанке" заявили, что инкассаторы осуществляли регулярную перевозку иностранной валюты и банковских металлов между "Ощадбанком" и банком "Райффайзен" в Австрии. Сообщается, что груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующим Европейским таможенным процедурам.

Сибига заявлял, что "по сути, речь идет о захвате заложников и краже денег Венгрией". "Это государственный терроризм и рэкет", – писал он в соцсети X.

  • Отношения Киева и Будапешта вновь обострились после того, как Украина прекратила поставки российских энергоресурсов в Венгрию по нефтепроводу "Дружба". Украина заявляет, что нефтепровод повреждён в результате российских ударов. Будапешт уверен, что поставки прекращены по политическим причинам.
  • Утром 6 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что Будапешт приостановит транзит важных для Украины поставок, пока Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба". Он добавил, что Венгрия также продолжит блокировать европейскую финансовую помощь Украине.
XS
SM
MD
LG