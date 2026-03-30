Задержанный в Энергодаре гражданин Польши погиб в СИЗО Таганрога

Гражданин Польши Кшиштоф Галос погиб в следственном изоляторе в Таганроге, пишет Gazeta Wyborcza. По данным издания, смерть Галоса подтвердило Министерство иностранных дел России.

Как говорится в ответе российского МИД польской стороне, 58-летнего поляка задержали в оккупированном Россией украинском Мелитополе в Запорожской области за "противодействие СВО", то есть российскому вторжению в Украину, а умер он, как утверждается, по естественным причинам — из-за "кардиомиопатии неустановленной этиологии, которая привела к развитию отека мозга, отека легких и острой сердечно-сосудистой недостаточности, ставшей непосредственной причиной смерти". Галоса похоронили там же, в Таганроге, 14 июля 2023 года.

При этом несколько лет российские власти не информировали коллег в Польше о задержании гражданина страны и не отвечали на дипломатические ноты, сообщил газете сын Галоса и пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевюр.

Как пишет издание, житель Кракова Галос в апреле 2023 года отправился в Украину, поскольку хотел "посмотреть, что там происходит". По информации издания Slidstvo.info, после пересечения польско-украинской границы он находился в районах Одессы и Херсона на территориях, контролируемых Украиной. Украинским военным он сообщил, что хочет поехать в оккупированный Энергодар, потому что, по его словам, там его ждала девушка. Военные не позволили ему продолжить путь, но всё же он сумел попасть на оккупированные Россией территории. Там его задержали.

Журналисты Slidstvo.info установили, что Галоса отвезли в следственный изолятор №2 в Таганроге. Находившиеся там украинские военные сообщили изданию, что были свидетелями его пыток. Это подтвердила российская правозащитная организация "Мемориал".

Как рассказал "Вот Так" украинский военный Александр, который также находился в этом СИЗО, поляк был жестоко избит после того, как однажды посмотрел в окно камеры и увидел во внутреннем дворе изолятора силовиков без балаклав. Его "дубасили палками и ногами 15 минут". Это, как утверждается, и стало причиной смерти.

"Потом я пересекался с парнями, которые непосредственно там были. Они рассказали, что у него [Галоса] отекли ноги. Утром ему говорят: "Ты хоть немного поешь". А он говорит: "Я, наверное, умру". Он ложку ко рту, а она у него выпадает, потекла слюна, он потерял сознание. Выносили его парни через камеры. А у него ноги просто синего цвета были", — рассказывал собеседник "Вот Так".

В СИЗО-2 Таганрога также помещали украинскую журналистку Викторию Рощину. В августе 2023 года ее задержали во время поездки в оккупированный Мариуполь. Только в мае 2024 года Минобороны РФ подтвердило, что она задержана и находится в России. В октябре 2024 года родители получили уведомление о ее смерти.

Украинка, которую содержали в СИЗО-2 Таганрога, рассказывала, что видела Рощину, когда ее там держали: девушка весила всего 30 кг, еёпытали током, а на ее теле были рубцы от ранений. На основании этой информации власти Украины долгое время предполагали, что её убили именно в Таганроге и сообщили о заочном подозрении начальнику СИЗО-2 в Таганроге за организацию пыток Рощиной.