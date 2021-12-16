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Долги россиян по ипотеке выросли за прошедший год на 25% 

За текущий год совокупная задолженность граждан России по ипотечным кредитам выросла более чем на 25%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аудитора Счётной палаты Наталью Трунову. Сумма ипотечных долгов россиян достигла 11,4 триллиона рублей.

Трунова также заявила, что общий уровень долговой нагрузки граждан России вырос к середине 2021 года на 8% и составил 35% от среднего совокупного дохода семьи.

В сентябре сообщалось, что граждане России взяли за месяц свыше 1 миллиона 800 тысяч кредитов наличными, что является абсолютным рекордом за всю историю российского банковского сектора. А за 11 месяцев текущего года банки выдали ипотечных кредитов более чем на 5 триллионов рублей, что также является историческим максимумом.

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