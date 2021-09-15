Россияне за месяц взяли почти два миллиона кредитов. Такого ещё не было

В августе нынешнего года граждане России взяли свыше 1 миллиона 800 тысяч кредитов наличными. По данным "Объединённого кредитного бюро", это абсолютный рекорд за всю историю российского банковского сектора, то есть начиная с 1991 года.

Отмечается при этом, что россияне берут рекордное количество кредитов уже третий месяц подряд. Наибольший рост выдачи банками наличных в долг зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Иркутской областях, а также в Краснодарском крае.

В свою очередь по данным исследовательской компании Frank RG, взятых в августе кредитов ещё больше – 2 миллиона 100 тысяч, а общая сумма выданных в долг денег превысила 646 миллиардов рублей. Это также рекордный показатель.

В августе Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств сообщила, что число россиян, которым из-за долгов ограничен выезд из страны, достигло рекордных 7,2 миллиона человек.

Тогда же правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий изымать у должников загранпаспорта.

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