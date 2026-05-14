Загадка "Грозы". Как продавцы дрелей тайно помогают российской армии

Успешный российский производитель садового инвентаря и инструментов стал зарабатывать на дронах и создал систему целеуказания, которую преподают в российских военных вузах и хвалят в New York Times. Расследовательский проект "Система" разобрался, кто стоит за загадочной группой компаний "Гроза", которая производит российские аналоги украинских беспилотников "Баба-яга" и попала в сводку ФСБ как поставщик дронов для "диверсии в Москве".

В конце марта российские государственные СМИ сообщили, что ФСБ предотвратила теракт в Москве. По данным пресс-службы ведомства, "спецслужбы Украины" готовили несколько "диверсионно-террористических актов […] в отношении критически важных объектов" в столице РФ. Для этого неназванные диверсанты якобы закупили несколько дронов на одном из российских предприятий.

Сами дроны показали на видео. Из кофра серо-оливкового цвета оперативник в перчатках достает составные части беспилотника. На кадрах видно название производителя – "Грозные птицы". Судя по внешнему виду БПЛА (рейки соединений и винты), показанного ФСБ, это один из типов ударного тяжелого дрона-камикадзе "Заноза", который разработала группа компаний "Гроза" (использует бренд "Грозные птицы").

Таинственные разработчики

Большинство российских производителей – от крупных, таких как Zala Aero, до совсем небольших мастерских, собирающих несколько сотен FPV-дронов в месяц, – не скрываются, их представители даже вполне активно дают интервью. Однако менеджеры и инженеры группы компаний "Гроза" и конструкторского бюро "Грозные птицы", о деятельности которых часто рассказывают российские пропагандистские издания, почти не появляются в кадре. В собственном телеграм-канале они тщательно скрывают лица под масками и аккуратно редактируют фото так, чтобы нельзя было понять, кто и где собирает беспилотники. Да и сами названия "Гроза" и "Грозные птицы" существуют только на бумаге У "Грозы" и "Грозных птиц" нет официального юрлица с таким названием, только сайт и Telegram-канал.

Федеральные каналы, "военкоры" и государственные СМИ активно рекламировали разработки "Грозы" в течение последнего года. "Обученные операторы на этом оптоволокне имеют больше 80% успешных поражений цели. Это очень высокий показатель. В числе объектов ВСУ, уничтоженных при помощи "Занозы", бронетехника и артиллерия - в том числе производства стран НАТО", – хвастался агентству ТАСС неназванный представитель "Грозы" в октябре 2025 года.

Масштабы реального присутствия разработок "Грозы" на фронте оценить сложно, но российские СМИ, "военкоры" и телеграм-канал разработчика регулярно рассказывают об опыте боевого применения БПЛА компании. Номенклатура продукции "Грозы" достаточно широка — это не только дроны разных типов, но и, например, средства РЭБ, как носимые, так и предназначенные для установки на бронетехнику. Но главная разработка "группы компаний" – это специальная программа для целеуказания "Глаз/Гроза", на которую автор колонки в The New York Times призывал Пентагон обратить особое внимание. Благодаря этому ПО артиллеристы могут сообща действовать с пилотами дронов и наносить удары, опираясь на данные воздушной разведки. Вместо того, чтобы передавать координаты вручную или по рации, пилоты автоматически размечают цели и через несколько минут артиллерия может ударить в нужную точку.

Какие дроны производят “Гроза” и “Грозные птицы” Самые доступные дроны "Грозы" — небольшие БПЛА размером от 18 до 25 сантиметров. Стоят такие относительно недорого — от 22 тыс. рублей ($280) в самой простой комплектации. Для ударов по технике и прокладки кабеля используется тяжелый дрон "Заноза". По заявлениям разработчиков, он может переносить до 10 кг полезной нагрузки — это, например, несколько противотанковых мин, — и работает на расстоянии до 12 км. Стоит "Заноза" в зависимости от комплектации от 230 до 280 тыс. рублей (от трех до 3,6 тысяч долларов). В "Грозе" утверждают, что в месяц выпускается больше 120 таких дронов. Большая часть дронов "Грозы" — роторные, но есть и беспилотники самолетного типа, например, разведывательный БПЛА "Сова", с максимальной скоростью 90 км/ч, потолком до трех километров и максимальной дальность работы до 50 км. Сколько стоит такой дрон в открытых источниках не сообщается. По данным производителя, "Гроза" выпускает до 40 "Сов" ежемесячно. Одна из самых популярных разработок "Грозы" — дрон "Ночная Ведьма", который называют российским ответом украинскому семейству дронов "Баба-яга". Как и украинский аналог, "Ночная ведьма" — гексакоптерный. "Ведьма" может нести до четырех мин за раз, развивает скорость до 60 км/ч и оснащена специальной камерой с тепловизором. Стоит такое устройство почти 2,5 млн рублей ($32 тысячи). Для самых тяжелых грузов в "Грозе" разработали — и, как утверждается, уже поставили в войска — грузовой коптер "Слон". По словам представителя компании дрон может поднимать в воздух до 90 кг. С рабочим весом около 50 кг он преодолевает до 13 км, говорят в "Грозе". В конце 2025 года "Слон" отправили на тесты в войска, где он в том числе использовался для транспортировки раненых военных.

Программу и дроны от "Грозных птиц" активно нахваливают не только провластные СМИ, но и российское Минобороны. С 2024 года для работы с программами от загадочного разработчика даже готовят курсантов российских военных вузов. "Таким образом, взаимодействие с группой разработчиков специального программного обеспечения "Глаз‑2" и "Гроза" и военнослужащими, участвующими в СВО [...] способствует качественному обучению курсантов Михайловской военной артиллерийской академии и боевому применению комплексов воздушной разведки в интересах эффективного огневого противоборства с полевой артиллерией противника", – пишет на страницах "Вестника военного образования" полковник запаса Михаил Сафронов.

Для того, чтобы научиться работе с "Глазом" и "Грозой", не обязательно заканчивать военные учебные заведения. Достаточно перейти по ссылке – и погрузиться в огромное количество учебных видео и гайдов по использованию систему. Более того, кто-то – возможно, сами разработчики – даже выложили часть файлов проекта на GitHub.

Кто же на самом деле стоит за загадочной "группой компаний", создающей дроны и военное ПО?

Триммер для Рэмбо

Бренд триммеров-газонокосилок Hüter довольно популярен в России. Помимо газонокосилок Hüter производит целый ряд необходимых садоводу инструментов: воздуходувки, снегоуборщики, бензопилы, опрыскиватели и мное другое. В комментариях на маркетплейсе Ozon можно увидеть восторженные отзывы, в которых триммеры Hüter сравнивают с "пулеметом Рэмбо".

Немецкий флажок на логотипе и название (Hüter – "страж" в переводе с немецкого) очевидно призваны внушить покупателю уверенность в надежности продукции, благодаря ее немецкому происхождению. Однако Hüter, по всей видимости, настолько же немецкий бренд, насколько, например, бренд канцтоваров со звучным названием Erich Krause, придуманный в России. Продукцию Hüter невозможно найти в продаже в Германии и других европейских странах, зато она широко представлена на всех крупнейших российских маркетплейсах. По данным российского сертификата соответствия, продукция Hüter изготавливается компанией, зарегистрированной в безликом офисном центре в Берлине, на заводе в Шанхае. Этот же завод производит инструменты еще двух брендов инструментов, пользующихся популярностью в России – "Вихрь" (якобы продолжающий традиции советского бренда насосного оборудования) и "Ресанта" (якобы имеющий латвийские корни). Все три бренда входят в число лидеров рынка в своих сегментах. Например, сварочные инвенторы "Ресанты" в середине 2010-х занимали почти половину рынка. "Вихрь" так и вообще занимал первое место среди всех российских производителей электроинструмента в 2023 году, продавая больше миллиона различных устройств. Особенно хорошо получались у них отбойные молотки, шуруповерты и перфораторы.

Hüter, "Ресанта" и "Вихрь" связаны не только общим заводом-производителем. За ними стоит сеть из нескольких российских компаний, центральная из которых – зарегистрированная в Москве фирма "Вертикаль" (текущее название – "Инстротех").

Согласно данным реестров, бизнес по торговле инструментом идет очень хорошо. В 2025 году "Инстротех" получил выручку почти в 16 млрд рублей ($192 млн). Чистая прибыль – 1,3 млрд рублей ($15,6 млн). Через компанию "Техноинвест" бывшая "Вертикаль" принадлежит еще одной фирме с многомиллиардной выручкой – "Креусс". Она торгует продукцией под брендом "Вихрь". Только за прошлый год выручка "Креусса" составила 7,4 млрд рублей ($89 млн), а чистая прибыль – почти 840 млн ($10 млн). И это только две компании из обширной сети, связанной с торговлей инструментами под марками Hüter, "Ресанта" и "Вихрь".

Какое же отношение успешный бизнес по производству и продаже садового и хозяйственного инвентаря имеет к дронам-убийцам? С "инструментальной" сетью тесно связано "Производственное объединение "Глобус" В частности, в феврале 2026 года бывший директор "Техноинвеста" Вячеслав Барский возглавил "Глобус". А директор "Глобуса" Григорий Солодков перешел в "Техноинвест"..

Именно "Глобус", как удалось обнаружить "Системе", владеет правами на торговую марку "Гроза" и занимается производством дронов. Логотип и шрифт торговой марки совпадают с тем, который в своем Telegram-канале используют "Грозные птицы". Кроме того, на "Глобус" зарегистрирован патент полезной модели №242339 — "Устройства подавления беспилотных летательных аппаратов". Название фирмы можно заметить и на других фотографиях "глушилки".

Пляска номиналов

Но на этом связи производителей дронов и военного ПО с империей садового инструмента не заканчиваются. В апреле 2026 года "Глобус" получил 51% в уставном капитале компании "Аэро Диджитал". Остальная часть принадлежит Андрею Шлишевскому, гендиректору фирмы "Медиа Эффект". Шлишевский до 2023 года вообще никаким бизнесом не занимался, но сразу стал гендиректором компании по разработке программного обеспечения.

Что же разрабатывает "Медиа Эффект"? Согласно коммерческим реестрам, компании принадлежат несколько патентов на "программы для ЭВМ". Среди них можно найти те самые программы "по автоматизации работы квадрокоптера-наводчика "Глаз" и "геоинформационной поддержке и управлению боем "Гроза". При этом "Медиа Эффект", помимо программистов, активно нанимает сборщиков БПЛА.

Перед тем, как получить долю в "Медиа Эффекте", Шлишевский работал в упомянутой выше компании "Вертикаль" (она же "Инстротех") и получал хорошую зарплату в 200 тыс. рублей в месяц ($2,7 тысячи). Однако на долю в 49% компании "Аэро Диджитал" этого ему вряд ли бы хватило, только в прошлом году выручка компании составила 27 млн рублей ($324 тысячи).

В других компаниях группы тоже есть владельцы без какого-либо опыта в бизнесе. Например, компаниями "Креусс" и "Новотех" Еще одна компания, которая продает товары под брендом Hüter. с суммарной годовой выручкой в десятки миллиардов рублей некоторое время владела пенсионерка из Подмосковья, Людмила Федосова На 2024 год, когда обе компании принадлежали Федосовой., которая до этого руководила аптекой в Подольске. В том же "Новотехе" небольшой долей в 2% владел 30-летний Илья Абрамов. Никакого успешного бизнеса у него не было, но это не помешало ему в течении некоторого времени владеть ПО "Глобус".

Сейчас большая часть компаний этой сети стали акционерными обществами. Из-за этого невозможно выяснить, кто является конечным бенефициаром. Однако благодаря коммерческим реестрам можно сделать вывод, кто же на самом деле стоит за империей садового инвентаря — и за производством боевых дронов.

Семейный подряд

В разное время всеми перечисленными компаниями, как связанными с электроинструментами, так и теми, которые стоят за производством дронов и военного ПО – "Вертикаль", "Техноинвест", "Креусс", "Глобус", "Медиа Эффект", "Новотех", "Высота" – владела семья Подчуфаровых. Главе семейства, Виктору Подчуфарову, принадлежали доли во всех этих компаниях по очереди. Какую-то часть он отдал своим детям. Например, его вероятная дочь По данным утечек.Анна Сухарева, владела "Вертикалью" и "Медиа Эффектом". 22-летний сын Виктора Подчуфарова Григорий также отметился в "Техноинвесте". В свои 19 лет он владел многомиллионной компанией, которая досталась ему напрямую от отца.

Еще один сын Виктора, 33-летний Иван Подчуфаров, напрямую владеет еще одной компанией из этой группы, "Высота". На нее зарегистрирован торговый знак "Сова". Так называется разведывательный дрон, который в российские войска поставляют "Грозные птицы". Как и в случае с "Грозой", шрифт и логотип торгового знака полностью соответствуют тем, которые в своем канале публиковали разработчики дронов.

Сам Виктор Подчуфаров – не очень публичный человек. "Системе" удалось найти его фотографию благодаря публикации Нижегородской митрополии. Подчуфаров, которого представляют как основателя "Техноинвеста", получил из рук митрополита орден преподобного Серафима Саровского третьей степени за помощь в строительстве детского сада в Нижнем Новгороде. До этого Подчуфарову священники вручили и памятный знак в честь "800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского".

При таком объеме продаж садового инвентаря неудивительно, что Подчуфаровы – люди обеспеченные. Семье принадлежат несколько дорогих автомобилей, а также, например, две квартиры 210 и 155 кв.м в элитном жилом комплексе на северо-западе Москвы. Стоимость двух таких квартир превышает 300 млн рублей ($3,9 млн). На личных счетах Виктора Подчуфарова в российских банках, по данным утечек, лежат десятки миллионов долларов. Двое его сыновей учатся в МГИМО.

Сколько приносит семье Подчуфаровых продажа дронов и программ для российской армии, неизвестно. Стоимость дронов в рознице сильно разнится – от нескольких десятков до сотен тысяч рублей (от $300 до $32,5 тысяч). Программное обеспечение компания официально распространяет бесплатно.

Подчуфаровы, сотрудники и владельцы связанных с ними компаний на вопросы "Системы" не ответили. Единственный, кто среагировал на сообщения "Системы" – Вячеслав Барский, гендиректор АО ПО "Глобус". "Вы меня с кем-то путаете. Вы ошиблись", – написал он в ответ на запрос "Системы" и не отреагировал на дальнейшие сообщения.

"Сделано на отвали"

Провластные СМИ и военные блогеры в основном цитируют восторженные отзывы на военное оборудование, с производством которого связан гений маркетинга Подчуфаров. Но в соцсетях можно встретить и совсем другие отзывы. Например, вот что пишет о системе РЭБ производства "Грозы" один из анонимных пользователей: "Ваши вонючие подавители БПЛА "Гроза Броня 3.0" за пол ляма с плюсом разваливаются на ходу. Потому что ПВД не клеится дешманским термоклеем из "Петровича", – негодовал покупатель. В комментариях сочувствующие желают конструкторам "гореть в аду" и подозревают АО ПО "Глобус" в воровстве. Кроме того, удивление у комментаторов вызвала и инструкция, в которой указано, что "Броню" нужно использовать в бытовых условиях, для "защиты частной территории". "Сделано на отвали. И как это на передок еще попадает?" – спрашивает один из пользователей.

Операция ФСБ, в рамках которой оперативники якобы изъяли у "диверсантов" партию дронов "Заноза", продолжения не получила. Никакой новой информации о предполагаемом теракте ведомство не сообщало. Дроны "Грозных птиц" по-прежнему продаются, в том числе, на российских маркетплейсах.