В России утвердили новую форму повестки по мобилизации

Правительство России утвердило форму повестки по мобилизации. Постановление об этом опубликовано на официальном портале правовой информации. В ней говорится, что подлежащий мобилизации должен явиться в военкомат в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Номера указа в повестке нет и место для него не предусмотрено. В документе также нет слова "частичная" перед мобилизацией. На это обратил внимание проект Faridaily.

Повестка содержит предупреждение об ответственности за неявку в военкомат и другие нарушения законов, касающихся военной службы и мобилизации. Мобилизованному советуют взять с собой паспорт, военный билет, водительские права при наличии, а также туалетные принадлежности и еду на один день.

До этого в России формально не существовало повесток по мобилизации, военкоматы пользовались типовой формой повестки по призыву.

В постановлении правительства России сообщается, что повестки по мобилизации будут дублироваться в электронном виде, информация о них будет внесена в реестр повесток.

25 июля Госдума приняла сразу несколько поправок к законодательству, ужесточающих условия службы в российской армии. В частности, депутаты кратно увеличили штрафы за неявку в военкомат по повестке и подняли верхнюю планку призывного возраста – с 27 до 30 лет. Теперь за неявку в военкомат без уважительной причины придётся заплатить от 10 тысяч до 30 тысяч рублей (сейчас — от 500 рублей до 3 тысяч).

Кроме того, подлежащим призыву будет запрещён выезд из страны с момента появления повестки в реестре, а не через семь дней после этого, как было раньше.

Владимир Путин объявил мобилизацию на войну с Украиной 21 сентября прошлого года. Власти назвали мобилизацию частичной и после призыва 300 тысяч человек заявили, что призыв по ней остановлен. Однако указ не отменён, и юридически призыв по мобилизации может возобновиться в любой момент без нового указа.