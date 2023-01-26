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Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и уехал воевать в Украину

Захар Прилепин

Писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и уехал воевать в Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Елизавету Кондакову.

Она не уточнила, где именно будет служить Прелепин, но заявила, что он уже находится в зоне боевых действий. Кондакова утверждает, что писатель решил заключить контракт с Росгвардией, потому что ранее служил в ОМОН. Сам Прилепин эту информацию пока не комментировал.

После начала конфликта на востоке Украины в 2014 году Захар Прилепин провёл несколько лет рядах поддерживаемых Россией сепаратистов. Он неоднократно публиковал призывы к силовым действиям в отношении Киева. Прилепин также поддержал полномасштабное российское вторжение в Украину в феврале 2022 года. Он ездил на оккупированные войсками России территории называя это "гуманитарными миссиями".

В августе прошлого года газета "Ведомости" со ссылкой на источники в партии "Справедливая Россия" сообщила, что Прилепин намерен участвовать в следующих выборах президента России. По информации издания, писатель занимается активной политической деятельностью в регионах. Сам Прилепин заявил "Ведомостям", что вопрос о баллотировании на выборах перед ним пока не стоит; его основные интересы на данный момент - "возвращение в Киев" и "деоккупация российской культуры".

  • Захар Прилепин в молодости принадлежал к национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. В 2019 году создал общественное движение "За правду", через год ставшее партией. В феврале 2021 года он стал одним из сопредседателей партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", после того как три партии объединились накануне думских выборов.

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