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Захар Прилепин может принять участие в президентских выборах

Захар Прилепин

Писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Захар Прилепин намерен участвовать в следующих выборах президента России. Об этом сообщает газета "Ведомости". Как сообщили источники издания в "Справедливой России", Прилепин занимается активной политической деятельностью в регионах. 15 августа у писателя откроется штаб в Краснодарском крае, и тогда их будет семь на территории России. Кроме того, у него открыты штабы в самопровозглашенной "ЛНР", в Херсонской и Харьковской областях.

Другой источник, близкий к Администрации президента, уточнил, что пока инициатива Прилепина "рассматривается", но в любом случае для него будет найдена идеологическая ниша в предвыборной кампании.

Сам Прилепин заявил "Ведомостям", что на сегодняшний день вопрос о баллотировании на выборах перед ним не стоит; его основные интересы на данный момент - возвращение в Киев и "деоккупация российской культуры".

ГРАД против либералов
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ГРАД против либералов

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3 августа в Госдуме под председательством Прилепина прошло первое заседание "Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры" (ГРАД). Её участники намерены "зачищать культурное пространство" от всех активно или пассивно не поддержавших военное вторжение России в Украину.

Позже ГРАД представил списки из около 150 "агентов иностранного влияния и их пособников": в них вошли многочисленные деятели литературы и кино, а также некоторые журналисты и госслужащие.

  • Захар Прилепин в молодости принадлежал к национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. В 2019 году создал общественное движение "За правду", через год ставшее партией. В феврале 2021 года он стал одним из сопредседателей партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", после того как три партии объединились накануне думских выборов.

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