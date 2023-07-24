Захваченный 22 июля дом в подмосковном коттеджном поселке "Шервуд" на Новорижском шоссе принадлежит семье бывшего генпрокурора Украины Геннадия Васильева. Об этом пишет "Московский комсомолец". Земля оформлена на фирму "Ника-Инвест", которой владеет его супруга Лариса Васильева.

Коттедж разделён на комнаты, каждая из которых называется в соответствии с интерьером в ней. Например в доме были "русская" и "греческая" комнаты. Также сообщается, что в результате штурма коттеджа бойцами спецназа пострадали картины Айвазовского, персидские ковры, гобелены, декор из сусального золота и антикварная мебель. Стоимость ремонта оценивается приблизительно в 300 тысяч долларов, утверждает анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

22 июля вооружённый человек, захватил один из домов подмосковном коттеджном поселке "Шервуд". Он был убит во время штурма. Позднее стало известно, что его зовут Вячеслав Черненко. Сообщалось, что он недавно вернулся с войны в Украине и говорил, что выполняет приказы Бога.

Телеграм-канал 112 со ссылкой на местных жителей утверждает, что в захваченном доме какое-то время жил бывший президент Украины Виктор Янукович. Он, однако, не является владельцем дома. В последнее время в нём никто не жил.