Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан"* объявило состав нового правительства страны. Высшим руководителем государства объявлен 60-летний глава движения Хайбатулла Ахундзада, — передаёт пакистанская газета Dawn.

Исполняющим обязанности главы правительства назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд. До этого момента он возглавлял шуру (совет руководства) радикального движения. Почти все ключевые министерства распределены между представителями талибов.

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В частности, министром разведки стал Абдул Хак Васик, 12 лет содержавшийся под арестом в американской тюрьме в Гуантанамо на Кубе. Главой МВД объявлен сын основателя проталибской группировки "Сеть Хаккани" Сираджуддин Хаккани (эта организация признана террористической властями США). Министром обороны - сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид. Министром экономики объявлен бывший министр иностранных дел страны Мохаммад Ханиф Атмар.

В середине августа Талибы в ходе стремительного наступления взяли под контроль всю территорию Афганистана, без боя захватив столицу и крупнейший город Кабул. До этого момента радикалы участвовали с властями страны в переговорах о создании коалиционного правительства.

После захвата власти представители движения заявили, что не нуждаются в коалициях и сформируют правительство самостоятельно. Афганистан объявлен Исламским эмиратом, светская власть в котором будет находиться под религиозным контролем.

Страны Запада не признают талибов законным правительством Афганистана. В понедельник президент США Джо Байден заявил, что движению предстоит пройти долгий путь, если они хотят международного признания, — передаёт Афганская служба Радио Свобода.

С 1996 по 2001 год талибы уже были фактическими руководителями страны и объявляли её исламским эмиратом. Тогда их правительство формально признавало только три государства — Пакистан, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты.

* — Организация внесена в России в список террористических организаций и запрещена. Тем не менее представители российских властей заявляют о готовности сотрудничать с ней.