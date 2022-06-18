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Заказавший украинскую песню в ресторане активист покинул страну после жалобы на пытки полиции

Касе Кик

Активист из Черкесска Касе Кик покинул Россию, опасаясь за свою безопасность. В начале июня он сообщил, что его пытали в отделении полиции после задержания. Поводом, как утверждается, стала песня на украинском языке, которую он заказал в ресторане.

По словам активиста, инцидент с задержанием произошёл 13 мая в Карачаево-Черкесии. Пьяные сотрудники МВД и ФСБ, как утверждается, пристали к нему после того, как он сообщил им, что придерживается пацифистской позиции. Его всю ночь избивали 5–7 человек, утверждает он.

Они, в частности, требовали от Кика разблокировать телефон и спрашивали его о связях с Украиной, США и Турцией. На него был составлен протокол о мелком хулиганстве, он признал вину и был отправлен под арест на 10 суток. Сразу после освобождения активист уехал из страны, — сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на Центр защиты прав человека "Мемориал".

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