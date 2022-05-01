Заключённые в лесной яме. Жители Дымера – о пытках российских военных

Через поселок Дымер на севере Киевской области проходил путь, по которому двигались российские силы после начавшегося 24 февраля вторжения. Поселок в 30 километрах от столицы Украины был под оккупацией больше месяца. Кроме обычных военнослужащих российской армии Дымер контролировали бойцы Росгвардии и "кадыровцы".

Сотрудники Службы безопасности Украины после ухода российских военных обнаружили место, где незаконно удерживались не менее 13 человек. Это – вырытая прямо посреди леса яма. В ней заключенные мирные жители провели двое суток со связанными руками. Произошло это в конце марта – в последние дни пребывания российских войск в Киевской области, которые отступили с этой территории после успешных атак ВСУ. Журналистам Радио Свобода удалось пообщаться с двумя жителями Дымера, которых сначала избивали и унижали, а потом поместили в яму в лесу. О том, что им удалось пережить, – в этом репортаже.

"Я шел просто по улице. Ворота одного из домов были приоткрыты, оттуда выглянул бурят, – 73-летний житель поселка Дымер Михаил Кушнир машет рукой, показывая ворота напротив и направление, откуда он двигался. – Им не понравилось то, что я оглянулся и посмотрел на их машину "Урал", которая стояла в одном из дворов. И один из них сказал мне: "Что ты заглядываешь? Ты, наверное, корректировщик".

Во дворе, где стояла техника, до сих пор можно заметить следы от техники и ковер, которым она была накрыта.

"Один из них затолкал меня внутрь этого дома, с воротами, сказал: "Разденься". Я разделся догола. Говорит: "Становись на колени". Я сразу не понял, что он сказал. Тогда второй бурят подбегает ко мне и прикладом бьет по лицу, вот сюда, – Михаил показывает на нижнюю часть лица. – Выбил зубы. И челюсть сильно задел".

Михаил Кушнир рассказал, что был в заложниках в этом доме полтора дня.

На второй день его и других местных жителей российские военные посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Впоследствии выяснится, что пленников отвезли в Дымерское лесничество.

"Сначала нас посадили в блиндаж в лесу. Мы там тоже сидели сутки. Туда они подселяли россиян, а они подслушивали, кто и что говорит. На следующий день мы оказались уже в яме, – рассказывает Михаил. – В яме поначалу было восемь человек. Потом привезли еще четырех, если мне не изменяет память. Ни есть, ни пить никто не давал. В туалет не выпускали: ямку сделай себе – и все".

Российские военные, по его словам, пытались с пленниками разговаривать. "Когда они выпивали, то подходили и начинали разговоры типа "Мы пришли сюда, в Украину, чтобы сменить правительство", – вспоминает Михаил.

Когда Михаил Кушнир пришел на это место с журналистами, подошел человек на костылях, с ногой в гипсе. Это оказался 44-летний Олег Черненко, который работал водителем в медицинской службе. Он также пережил пытки российских военных. Вместе с Михаилом и братом Олега его тоже незаконно удерживали в лесу. На вопрос о том, как с пленниками обращались, он ответил: "Бросили, и все".

"Сосед мой сказал, что брат был корректировщиком. Сначала они приехали ко мне и спрашивали: "Где брат?" Я говорю: "У меня его нет". А сосед, который его сдал, говорит: "Он в квартире". Они пошли туда, забрали его и привели ко мне. Потом меня тоже забрали, – вспоминает Олег. – Сначала нас куда-то в поле вывезли. Там хорошо били. Заставили даже золотой крестик глотнуть. Сорвал и говорит: "Глотай".

По словам Олега, российские военные избивали его брата "обухом топора по ноге". А его тоже били по ноге, но прикладом. Сейчас у него открытый перелом. С поля обоих братьев привезли в лес.

Во время разговора Олег Черненко обращает внимание на предмет на земле, похожий на гипсовую перевязку, которую накладывают при травмах конечностей. "Это же лонгетка. Брата. Накладывали ему", – говорит он.

Михаила Кушнира, Олега Черненко и других заключенных российские военные вытащили из ямы на второй день и заставили идти в другое место заключения – на этот раз уже в дом неподалеку. Брат Олега остался в яме.

"Они меня вытолкали, потому что я не мог встать на ногу, а брат остался в яме. Меня отпустили из-за того, что у меня ребенок маленький, – объяснил Олег. – Что с братом – даже не представляю. Тогда говорили, что некоторые уедут домой, а некоторых отвезут в Гостомель. А дальше – не знаю".

Вместе Михаил и Олег идут через лес и подходят к упомянутому дому, показывают журналистам Радио Свобода последнее место заключения. Олега держали в одной комнате, Михаила – в другой, cо связанными руками.

"Завели сюда и сказали: все заминировано, поэтому сидите здесь, не выходите до утра. А потом, мол, с утра мы придем и разминируем", – рассказывает Олег.

"А вот это – стяжки, которыми связывали руки, – показывает Михаил. – Мы их сами сняли здесь и выбросили".

Пленники через какое-то время поняли, что российские военные не вернутся. Ночью они слышали, как несколько часов подряд российская техника уезжала. В конце марта армия России покинула территорию Киевской области.

"А с утра мы уже вышли. Хотелось поскорее домой, к родным, – впервые за все время разговора Михаил Кушнир улыбается. – Вот как получилось, как говорится: не там стал, не туда пришел, не там оказался. С тех пор у нас началась новая жизнь. Мы пришли домой, а там нас радостно встретили. Всё!"

Управление СБУ в Киеве и Киевской области расследует обстоятельства незаконного заключения жителей поселка Дымер по статье "Нарушение законов и обычаев войны".