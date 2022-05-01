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Украина

Заключённые в лесной яме. Жители Дымера – о пытках российских военных

Олег Черненко и Михаил Кушнир

Через поселок Дымер на севере Киевской области проходил путь, по которому двигались российские силы после начавшегося 24 февраля вторжения. Поселок в 30 километрах от столицы Украины был под оккупацией больше месяца. Кроме обычных военнослужащих российской армии Дымер контролировали бойцы Росгвардии и "кадыровцы".

Сотрудники Службы безопасности Украины после ухода российских военных обнаружили место, где незаконно удерживались не менее 13 человек. Это – вырытая прямо посреди леса яма. В ней заключенные мирные жители провели двое суток со связанными руками. Произошло это в конце марта – в последние дни пребывания российских войск в Киевской области, которые отступили с этой территории после успешных атак ВСУ. Журналистам Радио Свобода удалось пообщаться с двумя жителями Дымера, которых сначала избивали и унижали, а потом поместили в яму в лесу. О том, что им удалось пережить, – в этом репортаже.

"Я шел просто по улице. Ворота одного из домов были приоткрыты, оттуда выглянул бурят, – 73-летний житель поселка Дымер Михаил Кушнир машет рукой, показывая ворота напротив и направление, откуда он двигался. – Им не понравилось то, что я оглянулся и посмотрел на их машину "Урал", которая стояла в одном из дворов. И один из них сказал мне: "Что ты заглядываешь? Ты, наверное, корректировщик".

Во дворе, где стояла техника, до сих пор можно заметить следы от техники и ковер, которым она была накрыта.

Во дворе, где стояла техника, до сих пор можно заметить ее следы
Во дворе, где стояла техника, до сих пор можно заметить ее следы

"Один из них затолкал меня внутрь этого дома, с воротами, сказал: "Разденься". Я разделся догола. Говорит: "Становись на колени". Я сразу не понял, что он сказал. Тогда второй бурят подбегает ко мне и прикладом бьет по лицу, вот сюда, – Михаил показывает на нижнюю часть лица. – Выбил зубы. И челюсть сильно задел".

Михаил Кушнир показывает место на лице, куда его ударил российский военный
Михаил Кушнир показывает место на лице, куда его ударил российский военный

Михаил Кушнир рассказал, что был в заложниках в этом доме полтора дня.

На второй день его и других местных жителей российские военные посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Впоследствии выяснится, что пленников отвезли в Дымерское лесничество.

"Сначала нас посадили в блиндаж в лесу. Мы там тоже сидели сутки. Туда они подселяли россиян, а они подслушивали, кто и что говорит. На следующий день мы оказались уже в яме, – рассказывает Михаил. – В яме поначалу было восемь человек. Потом привезли еще четырех, если мне не изменяет память. Ни есть, ни пить никто не давал. В туалет не выпускали: ямку сделай себе – и все".

Блиндаж, в котором держали людей
Блиндаж, в котором держали людей
Михаил Кушнир смотрит на яму, в которой держали его и других пленных
Михаил Кушнир смотрит на яму, в которой держали его и других пленных

Российские военные, по его словам, пытались с пленниками разговаривать. "Когда они выпивали, то подходили и начинали разговоры типа "Мы пришли сюда, в Украину, чтобы сменить правительство", – вспоминает Михаил.

Когда Михаил Кушнир пришел на это место с журналистами, подошел человек на костылях, с ногой в гипсе. Это оказался 44-летний Олег Черненко, который работал водителем в медицинской службе. Он также пережил пытки российских военных. Вместе с Михаилом и братом Олега его тоже незаконно удерживали в лесу. На вопрос о том, как с пленниками обращались, он ответил: "Бросили, и все".

Олег Черненко
Олег Черненко

"Сосед мой сказал, что брат был корректировщиком. Сначала они приехали ко мне и спрашивали: "Где брат?" Я говорю: "У меня его нет". А сосед, который его сдал, говорит: "Он в квартире". Они пошли туда, забрали его и привели ко мне. Потом меня тоже забрали, – вспоминает Олег. – Сначала нас куда-то в поле вывезли. Там хорошо били. Заставили даже золотой крестик глотнуть. Сорвал и говорит: "Глотай".

По словам Олега, российские военные избивали его брата "обухом топора по ноге". А его тоже били по ноге, но прикладом. Сейчас у него открытый перелом. С поля обоих братьев привезли в лес.

Во время разговора Олег Черненко обращает внимание на предмет на земле, похожий на гипсовую перевязку, которую накладывают при травмах конечностей. "Это же лонгетка. Брата. Накладывали ему", – говорит он.

Лонгетка, которую накладывали на ногу брату Олега
Лонгетка, которую накладывали на ногу брату Олега

Михаила Кушнира, Олега Черненко и других заключенных российские военные вытащили из ямы на второй день и заставили идти в другое место заключения – на этот раз уже в дом неподалеку. Брат Олега остался в яме.

"Они меня вытолкали, потому что я не мог встать на ногу, а брат остался в яме. Меня отпустили из-за того, что у меня ребенок маленький, – объяснил Олег. – Что с братом – даже не представляю. Тогда говорили, что некоторые уедут домой, а некоторых отвезут в Гостомель. А дальше – не знаю".

Вместе Михаил и Олег идут через лес и подходят к упомянутому дому, показывают журналистам Радио Свобода последнее место заключения. Олега держали в одной комнате, Михаила – в другой, cо связанными руками.

Дом, в котором держали Михаила и Олега
Дом, в котором держали Михаила и Олега

"Завели сюда и сказали: все заминировано, поэтому сидите здесь, не выходите до утра. А потом, мол, с утра мы придем и разминируем", – рассказывает Олег.

"А вот это – стяжки, которыми связывали руки, – показывает Михаил. – Мы их сами сняли здесь и выбросили".

Стяжки, которыми пленникам связывали руки
Стяжки, которыми пленникам связывали руки

Пленники через какое-то время поняли, что российские военные не вернутся. Ночью они слышали, как несколько часов подряд российская техника уезжала. В конце марта армия России покинула территорию Киевской области.

"А с утра мы уже вышли. Хотелось поскорее домой, к родным, – впервые за все время разговора Михаил Кушнир улыбается. – Вот как получилось, как говорится: не там стал, не туда пришел, не там оказался. С тех пор у нас началась новая жизнь. Мы пришли домой, а там нас радостно встретили. Всё!"

Управление СБУ в Киеве и Киевской области расследует обстоятельства незаконного заключения жителей поселка Дымер по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

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