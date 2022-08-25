Заключенных в мордовской колонии заставили сделать пожертвование "ДНР"

В поселке Ударный в Мордовии заключенных ИК-4 заставили написать заявление с просьбой снять с их лицевых счетов 500 рублей для пожертвования самопровозглашенной "ДНР". Об этом сообщает правозащитник и основатель фонда "Русь Сидящая" Ольга Романова.

Она отмечает, что для заключенного 500 рублей – это большие деньги. "У кого-то это половина месячной зарплаты, а у кого-то и вся. Вон Навальный пишет, что у него огромная зарплата, целых 5 тысяч рублей, и это правда. Обычно на такой ставке по десять человек работают, причем вкалывают, а оформлен один", – пишет Романова.

Ранее в августе она рассказала, что в российских следственных изоляторах начали вербовать подозреваемых и обвиняемых для участия в боевых действиях на территории Украины. По словам Романовой, ей известны конкретные случаи из нескольких СИЗО в Подмосковье. Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин подтвердил существование такой практики. По его словам, на горячую линию проекта поступала информация о подобных случаях в Москве и области, Санкт-Петербурге, Рязани, Твери и Брянске.