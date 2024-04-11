Заключённых, изнасиловавших сокамерника, приговорили к 5-7 годам

Суд в Иркутске приговорил шестерых заключённых иркутской колонии номер 6 к новым срокам за жестокое избиение и изнасилование шваброй другого заключённого Тахиржона Бакиева, который впоследствии погиб в колонии. Суд вынес приговоры От 5 до 7 лет колонии 10 апреля, сообщает правозащитный канал "Заправка 38".



Артёма Павлова, который насиловал Бакиева шваброй, приговорили к 7 годам колонии. 7 лет колонии получил также Евгений Лукашенко. Владимира Дудина, Дениса Рязанцева и Владимира Глухих приговорили к 6 годам колонии. Юрия Цевуна, который принёс швабру, приговорил к 5 годам.

В 2022 году к реальным срокам приговорили троих сотрудников ИК-6, которые наблюдали за пытками над Бакиевым со стороны других заключённых, пишет "7х7". Бывшего начальника ИК-6 Алексея Агапова, замначальника оперативного отдела Алексея Медникова и оперуполномоченного Антона Ерохина приговорили к 5 годам колонии общего режима.

В 2021 году заключённого ИК-6 Тахиржона Бакиева по приказу работников колонии жестоко пытали сокамерники. Они избили Бакиева и изнасиловали его шваброй, причинив серьёзный вред его здоровью. Бакиева признали инвалидом, но отказались выпустить из колонии досрочно, он должен был освободиться в 2024 году. В феврале Бакиева нашли мёртвым. Официальная версия его гибели - самоубийство. Это подтверждают и правозащитники, находившиеся на связи с Бакиевым.

Телеграм-канал "Заправка 38" опубликовал фотокопию последнего письма, которое Бакиев прислал из СИЗО. В нём он просит привлечь внимание к пыткам, которые к нему применяли. Письмо заканчивается словами: "Помогите, пожалуйста, сам я уже не справляюсь. Не хочу умирать тут с формулировкой, что сам".

Взыскивать с заключённых, издевавшихся над Бакиевым, компенсацию вреда суд отказался в связи с его смертью.