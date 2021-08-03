Заключённый Пол Уилан четыре недели не выходил на связь

Гражданин США Пол Уилан, осуждённый в России за шпионаж к 16 годам колонии, за последние четыре недели ни разу не выходил на связь со своей семьёй и посольством США. Адвокат Ольга Карлова, представляющая интересы Пола Уилана, соообщила об этом агентству "Интерфакс".

Во вторник, 3 августа, адвокат направлила директору ФСИН Александру Калашникову жалобу на халатность сотрудников ИК-17. Ольга Карлова в конце июля пыталась связаться с администрацией мордовской колонии, где отбывает наказание гражданин США, чтобы узнать о судьбе Уилана и попросить о телефонном разговоре с ним. Однако, обращение адвоката осталось без ответа.

Несколько дней назад другой адвокат Пола Уилана, Владимир Жеребенков, сообщил, что разговаривал с представителями колонии и узнал, что его клиент находится в штрафном изоляторе. Ранее брат осуждённого, говорил, по данным посольства США Пол Уилан в начале июля был помещён в одиночную камеру на 15 суток, а вскоре ещё на 15 суток.