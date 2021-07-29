Осуждённый в России американец Пол Уилан помещён в штрафной изолятор 

Гражданин США Пол Уилан, осуждённый в России по обвинению в шпионаже и отбывающий наказание в мордовской исправительной колонии, помещён в штрафной изолятор, сообщает "Интерфакс".

Защита Уилана не располагает информацией когда и по какой причине это произошло. Адвокат осуждённого Владимир Жеребенков рассказал, что позвонил в колонию, чтобы поговорить со своим подзащитным, и только тогда узнал, что он находится в ШИЗО.

Штрафной изолятор - особо строгое и отдельно охраняемое отделение в колонии для нарушителей режима. Находящиеся в ШИЗО не могут перемещаться по колонии свободно.