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Осуждённый в России американец Пол Уилан помещён в штрафной изолятор 

Пол Уилан в суде, май 2019 года 

Гражданин США Пол Уилан, осуждённый в России по обвинению в шпионаже и отбывающий наказание в мордовской исправительной колонии, помещён в штрафной изолятор, сообщает "Интерфакс".

Защита Уилана не располагает информацией когда и по какой причине это произошло. Адвокат осуждённого Владимир Жеребенков рассказал, что позвонил в колонию, чтобы поговорить со своим подзащитным, и только тогда узнал, что он находится в ШИЗО.

Штрафной изолятор - особо строгое и отдельно охраняемое отделение в колонии для нарушителей режима. Находящиеся в ШИЗО не могут перемещаться по колонии свободно.

  • Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан, имеющий помимо гражданства США паспорта Великобритании, Ирландии и Канады, был задержан в отеле в Москве в декабре 2018 года. По данным следствия, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Уилан вину не признал. Уголовное преследование он назвал провокацией и "абсурдным политическим похищением".
  • 15 июня прошлого года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. В июне этого года уже находящийся в тюрьме Уилан был признан склонным к побегу, в связи с чем он подвергается проверке надзирателей каждые два часа.
  • Представители российской власти неоднократно намекали на возможность обменять Уилана на осуждённых в США россиян - в частности, на Виктора Бута. В июне вопрос об освобождении или обмене обсуждался на встрече Байдена с Путиным. В настоящее время адвокаты Уилана готовят ходатайство в Мосгорсуд о выдворении американца в США для отбытия наказания на родине.

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