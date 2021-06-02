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"Закон Яровой" предложили распространить на игровые платформы

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Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил распространить действие "закона Яровой" на игровые платформы. Учреждение считает, что нужно обязать их хранить в России данные о сообщениях пользователей. Об этом сообщает "Коммерсантъ", который ознакомился с исследованием Научно-технического центра ГРЧЦ.

В документе предлагается ввести законодательное регулирование киберспорта и гейминга в России. Это объясняется тем, что "риски правовой неопределенности в области видеоигр в России остаются высокими". В ГРЧЦ считают, что хранить нужно не только текстовые сообщения, но и аудио- и видеозаписи с игровых платформ, а также информацию о пользователях. Учреждение предлагает установить правовой статус игровых валют, лутбоксов (специальные ящики внутри игры со случайным содержимым), стриминговых платформ и донатов. В ГРЧЦ отмечают, что сделать это нужно для "предотвращения угроз экономического характера".

В Роскомнадзоре согласились, что поднятые в исследовании вопросы актуальны, однако они требуют "широкого обсуждения законодателей, правоприменителей и отрасли". В разговоре с "Коммерсантом", продюсер российской компании-разработчика мобильных игр Pixonic Максим Фомичев усомнился, что владельцы игровых платформ будут исполнять требования по хранению данных. По его словам, если это приведёт к существенным затратам, то разработчикам будет проще отключить возможность общения в игре.

Подобный прецедент в игровой индустрии уже существует. Компания Riot Games отключила возможность использовать голосовой чат пользователям из России в своих играх League of Legends и Valorant. Причиной такого решения назвали "неопределённости в нормативно-правовой среде".

  • Согласно "закону Яровой", который вступил в силу в 2018 году, интернет компании и операторы связи обязаны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио, видеозаписи и другую информацию от 30 дней до полугода в зависимости от типа информации. Кроме того, они обязаны передавать эту информацию спецслужбам по их запросу.

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