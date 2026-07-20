Законопроект против уехавших из РФ ужесточили ко второму чтению

Госдума 22 июля планирует рассмотреть во втором чтении поправки к законодательству, которые ограничивают в правах уехавших за границу граждан России, которые преследуются по ряду политических административных статьей или в отношении которых возбуждено уголовное дело. Это следует из опубликованных поправок ко второму чтению, на которые обратили внимание телеграм-канал "Можем объяснить" и издание "Агентство".

Законопроект внесли в Госдуму в первом чтении еще в декабре 2025 года и в тот же месяц приняли в первом чтении. Поправки ко второму чтению опубликовали 17 июля 2026 года. Дума нынешнего созыва на следующей неделе завершает свою работу, законопроект, очевидно, станет одним из последних, который она примет.

Документ предусматривает, что в отношении людей, которые уехали из России и уклоняются от исполнения наказания по любой уголовной статье или по нескольким административным (нарушение порядка деятельности "иноагента", призывы к нарушению территориальной целостности и санкциям в отношении России, так называемая дискредитация армия, участие в деятельности нежелательной организации), будут вводиться запреты - на получение консульских услуг (включая выдачу паспортов и оформление доверенностей), а также на пользование деньгами и имуществом в России.

Ко второму чтению был внесён ряд изменений, ещё более ужесточающих законопроект. В частности, власти будут отказывать в заявлениях о регистрации недвижимости, будет прямо запрещено использование мобильных приложений банков для перевода денег, а кроме того, законопроект вступит в силу сразу после его подписания, без переходного периода, а ограничения будут вступать в силу со следующего дня после включения человека в список, который будет вести Минюст.

Ранее в России уже был принят закон, разрешающий арестовывать имущество уехавших из страны граждан, привлечённых к ответственности по политическим административным статьям - в качестве обеспечительной меры. Арест будет действовать до уплаты назначенного штрафа. Законопроект, о котором идёт речь, расширяет количество ограничений.

Сегодня же ряд СМИ, в частности то же "Агентство", обратили внимание на утверждения политолога Екатерины Шульман в её программе "Статус" 14 июля. По словам Шульман, в России начали замораживать счета и недвижимость известных деятелей культуры без их уведомления на основании некого неофициального списка. Как пишет "Агентство", власти применили созданный недавно (вне прямой связи с описанным выше законопроектом) механизм блокировки банковских счетов и операций с недвижимостью против сразу нескольких десятков человек, связанных с фестивалем "СловоНово" галериста Марата Гельмана, а также литературной премией "Дар". Эту информацию подтвердил "Агентству" сам Гельман. По его словам, ограничения затронули на данный момент около 100 человек.

Утверждается, что решение о блокировках принимает Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Она получила возможность замораживать деньги и имущество людей летом 2025 года, рассказал "Агентству" адвокат "Первого отдела" Евгений Смирнов. Решения могут приниматься без приговора суда и без внесения человека в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По словам Смирнова, решение комиссии формально можно обжаловать в суде, однако активы замораживают ещё до судебного разбирательства.