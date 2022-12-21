"Закрытие части истории России". Минюст требует ликвидировать МХГ

19 декабря Минюст России подал иск в суд о ликвидации Московской Хельсинкской группы – старейшей правозащитной организации в России, которая работает с 1976 года. В результате внеплановой проверки ведомство нашло нарушения, которые посчитало "грубыми и неустранимыми законным образом". Дата судебного заседания еще неизвестна, но рассматривать дело будет тот же судья Мосгорсуда, который год назад принял решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал".

Минюст обосновывает свое требование ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу тем, что организация работала в том числе вне Московского региона, где зарегистрирована. Также ведомство утверждает, что устав организации не соответствует актуальным требованиям законодательства, а при проверке Минюсту не был предоставлен полный пакет требуемых документов.

МХГ зарегистрировала в Минюсте устав организации в 2018 году. Как рассказывает исполнительный директор МХГ Светлана Астраханцева, тогда ведомство не выявило никаких несоответствий статьям закона "Об общественных объединениях". При этом сами статьи, которым по утверждению Минюста не соответствует устав, с тех пор не менялись.

"Четыре года прошло. И у Минюста, видимо, изменилось трактование закона, поэтому нам сейчас вменяют в нарушение то, что они зарегистрировали в 2018 году", – сказала Астраханцева.

Деятельностью организации вне Московского региона Минюст счел участие членов МХГ в качестве общественных наблюдателей в громких судебных процессах, участие в мероприятиях региональных партнеров, в том числе в качестве лекторов. Также ведомство считает нарушением, что в 2020 году МХГ написали обращение к властям Санкт-Петербурга в связи с задержаниями людей, которые проводили одиночные пикеты во время пандемии COVID-19.

"Было очень много задержаний, были серьезные нарушения. Это уже выходило за пределы адекватной реакции властей на пандемию, – рассказала Светлана Астраханцева. – Мы написали в обращении, что в одиночном пикете люди не несут никому угрозы и не нарушают ничьих прав. Но и это обращение властям Санкт-Петербурга нам тоже вписали в акт как нарушение территориальной сферы деятельности МХГ. Я полагаю, что Минюст просто таким образом трактует закон. Мы, конечно, такую трактовку считаем неправовой и будем отстаивать свою позицию в суде. Мы будем пытаться защищаться, насколько это возможно в нынешних условиях".

Астраханцева отмечает, что все свои мероприятия МХГ проводит исключительно в Москве. Такое решение было принято после проверки Минюста в 2014 году – тогда сотрудники ведомства сделали организации замечание и рекомендовали не проводить никакие мероприятия в других регионах.

"Тогда юстиция дала нам рекомендацию, как, на их взгляд, мы должны устранить это конкретное нарушение – не проводить и не организовывать мероприятия за пределами Москвы. Мы прислушались и не делали этого больше с тех пор. Ни одного мероприятия, организованного МХГ за пределами Москвы, найти невозможно".

В этот раз Минюст подал иск в суд, даже не дожидаясь отзыва на акт проверки, утверждает Астраханцева.

"Пока шла проверка, все было вполне, как мне казалось, на основе взаимного понимания и уважения. Но решение, как я понимаю, принимают не проверяющие, решения принимаются в других кабинетах. Потому что закрыть организацию за то, что она два раза обратилась к губернатору, три раза мониторила суды и пять раз прочитала где-то лекции, мне кажется, чрезмерно.

Это ликвидация не юридического лица, имеющего офис в Москве. Речь идет о закрытии части истории России, начиная с 76-го года, с подписания Советским Союзом Хельсинкских соглашений", – сказала Светлана Астраханцева.

"России нет смысла заботиться о своей репутации в мире"

Московская Хельсинкская группа была создана после подписания СССР Хельсинкских соглашений, которые среди прочего обязывают правительства стран-подписантов придерживаться стандартов в области соблюдения прав человека. Организация занимается выявлением нарушений прав человека и добивается соблюдения международных обязательств, взятых на себя Россией.

С момента создания Московская Хельсинкская группа подвергалась постоянным преследованиям: ее участников арестовывали, высылали из страны, их лишали советского гражданства. В результате в 1982 году члены группы объявили о прекращении деятельности МХГ из-за усиливающихся репрессий. Организация возобновила свою работу лишь спустя семь лет, уже во время перестройки. По словам сопредседателя Московской Хельсинкской группы Вячеслава Бахмина, можно увидеть некоторые параллели между тем, что происходило с организацией в СССР, и тем, что происходит сейчас.

"Организация прекратила свое существование, поскольку большинство ее членов были арестованы. Это было где-то через два года после ввода войск в Афганистан. После этого события начались и ужесточились репрессии против гражданских организаций в России и против правозащитников. Фактически к 1984 году почти все активные деятели были арестованы. Сейчас ситуация похожая, поскольку после того, что произошло и происходит в Украине, России нет смысла заботиться о своей репутации в мире. Поэтому она может себе позволить все что угодно. В частности, расправиться с теми, кто мешает здесь, в стране, в том числе и с правозащитными организациями", – сказал Бахмин.

За последние пару лет в России были ликвидированы несколько правозащитных организаций: в декабре 2021 года суды ликвидировали "Международный Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал", в 2019 году после признания "иноагентом" по требованию Минюста была ликвидирована основанная Львом Пономаревым правозащитная организация "За права человека".

"Честно сказать, мы не ожидали, что речь пойдет о закрытии, – рассказал Вячеслав Бахмин. – Мы думали, что, скорее всего, нас признают "иностранными агентами", а уже потом, после серии штрафов, могут обратиться с иском о закрытии организации. Но, видите, они решили сократить этот путь. Чего тянуть время? Сразу взяли и представили иск о закрытии. В ближайшее время будут суды, и я думаю, что мы будем обжаловать решения судов. Но, в конце концов, против государства невозможно бороться, у него в руках все инструменты, вся сила, так что, скорее всего, организацию в следующем году закроют.

Но люди остаются. И, конечно, остается сама проблема, которой занималась Московская Хельсинкская группа, а именно – соответствие политики власти тем обязательствам, которые она взяла на себя в сфере прав человека. Это проблема вечная, она останется, и можно надеяться, что в какое-то время деятельность похожей группы будет возобновлена. Но когда – сказать сейчас сложно. Мы не знаем, что нас ждет даже в следующем году".