Залужный прокомментировал "прослушку" в своём кабинете

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный прокомментировал появившиеся накануне сообщения о том, что в его кабинете нашли прослушивающее устройство. Как сказал Залужный изданию "РБК-Украина", устройство было обнаружено не в его рабочем кабинете, а в помещении, которое он планировал использовать сегодня.

"У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давно уже не был. Но мы проверили и нашли (прослушивающее устройство" - приводит издание слова Залужного. Главком отметил, что инцидент следует рассматривать в контексте войны, и сказал, что у него нет версий, кто мог его прослушивать: "Следствие докажет, что это было". По словам Залужного, он уверен в том, что устройства установили не сотрудники Генштаба.

Генеральный штаб ВСУ в понедельник заявил, что устройство для прослушивания было не одно. Согласно заявлению, они "были установлены в кабинетах, предназначенных для работы главнокомандующего Вооруженных сил Украины и работников Аппарата обеспечения его деятельности". СМИ сообщили об этом со ссылкой на источники накануне. Источники утверждают, что устройства оборудованы элементами неустановленного образца, поэтому их установщика идентифицировать нельзя.

Служба безопасности Украины заявила, что техническое устройств, найденное в кабинете Залужного, находилось в нерабочем состоянии. Открыто уголовное дело.

Украинские и западные СМИ в последнее время периодически пишут о противоречиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным.

В начале ноября журнал The Economist опубликовал интервью с Залужным. Главком признал, что война зашла в тупик и боевые действия могут обернуться затяжной позиционной войной. Зеленский после интервью Залужного отметил, что не считает ситуацию патовой, но признал, что ситуация на поле боя остаётся сложной. С критикой главкома или его подчинённых выступил ряд сотрудников Офиса президента и депутаты от правящей партии. В то же время, сам Зеленский и министр обороны не критиковали главнокомандующего.

Отвечая на вопросы журналистов в понедельник, Залужный отрицательно ответил на вопрос о том, является ли ситуация на фронте сейчас патовой. В то же время, он отказался говорить о возможности нового наступления, сказав, что, если об этом говорить, оно превратится в "шоу".

И Залужный, и Зеленский ранее говорили, что верят в возможность украинских военных провести успешное наступление в случае поставок Украине достаточного количества вооружений и боевых самолётов. Зеленский признавал, что из-за недостатка вооружений Украина пока не достигла желаемых результатов на поле боя.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, результаты которого опубликованы в понедельник, доверие граждан Украины к президенту Владимиру Зеленскому снизилось с 84% в декабре 2022 года до 62% в декабре 2023, однако оно заметно выше, чем доверие к другим политикам, Верховной раде и кабинету министров. В то же время, доверие к главкому ВСУ ещё выше - 88%. Одновременно и Зеленскому, и Залужному доверяют 59% опрошенных.