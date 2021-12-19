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Замглавы МИД РФ: Россия и НАТО подошли к "моменту истины"

Александр Грушко

Россия перейдёт к созданию "контругроз" для НАТО в том случае, если США и их союзники не согласятся с официально опубликованными Москвой на этой неделе проектами договоров о безопасности в Европе. Об этом заявил в субботу в эфире ютьюб-канала "Соловьёв LIVE" заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Российские проекты, о которых президент Владимир Путин ранее заявлял как о требованиях "гарантий безопасности", предусматривают, помимо прочего, отказ от принятия Украины и Грузии в НАТО, отказ НАТО от военно-технического сотрудничества с любыми странами бывшего СССР (кроме входящих в НАТО стран Балтии), отказ от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.

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