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Замглавы Минтранса, отвечавший за безопасность Крымского моста, уволен

Пожар на Крымском мосту, возникший после взрыва 8 октября 2022 года

Замглавы Министерства транспорта России Александр Суханов, который в том числе отвечал за безопасность на Крымском мосту, отправлен в отставку. Соответсвующее распоряжение 24 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе сказано, что Суханов сам попросил об отставке. Ранее РБК, со ссылкой на источники близкие к Минтрансу, писал, что он может лишиться своего поста из-за взрыва на Крымском мосту, который произошёл 8 октября.

Суханов с 2017 года курировал работу ФГУМ "Управление ведомственной охраны Минтранса". Именно это подразделение отвечало в том числе за транспортную безопасность Крымского моста. Ему было поручено оснастить средствами безопасности транспортный переход через Керченский пролив, а также автодорожный и железнодорожный подходов к мосту со стороны Крыма и Краснодарского края. В 2020 году Суханов был назначен замглавой ведомства.

  • Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. По версии следствия, взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате обрушилась часть моста и загорелся поезд, гружёный топливом. Погибли пять человек. Президент России Владимир Путин назвал этот взрыв терактом и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины. Киев неоднократно заявлял о том, что считает мост легитимной военной целью, однако случившееся официально не комментировал.

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