Замглавы Минюста: искусственный интеллект может заменить "иноагентов"

Заместитель министра юстиции России Олег Свириденко, выступая 25 июня на сессии Петербургского международного юридического форума, высказался за введение административной, уголовной и финансовой ответственности для владельцев серсисов искусственного интеллекта. Она может наступить в том случае, если использование искусственного интеллекта приведёт к "удару по суверенитету Российской Федерации". В качестве примера такого удара он привёл возможное использование ИИ для обхода ограничений, установленных для "иноагентов".

По словам Свириденко, многие "иноагенты" сейчас находятся за границей и "не приносят такого вреда, как приносили бы, находясь здесь", но всё может измениться с развитием искусственного интеллекта. "Представьте себе только на одну секунду, что весь состав иноагентов, который сейчас находится за границей, а их там более пятисот…Представьте себе, что искусственный интеллект просто их заменит и будет делать все то же, что делали иноагенты", - сказал замминистра, слова которого приводит "Коммерсант". Свою мысль он не развил, не пояснив, например, имеет ли он в виду, что ИИ будет генерировать тексты от имени "иноагентов" или в их стиле.

По словам замминистра, владельцы сервисов искусственного интеллекта должны выставить для пользователей "фильтры, рассчитанные, по крайней мере, на национальную безопасность". Он отметил, что в России есть практика многомиллиардных штрафов против зарубежных корпораций, таких как Google, и эта схема, по его мнению, будет более действенной в отношении российских компаний": "Понятно, что с "Гугла" мы много чего не возьмем, но здесь-то наши могут за это отвечать".

Также Свириденко призвал вновь ужесточить законодательство в отношении "иноагентов", заявив, что они якобы обходят ограничения, связанные со спецсчетами, передавая свои доходы безвозмездно третьим лицам путём договоров дарения или брачных договоров. Ведомство, по его словам, планирует доработать законодательство, регулирующее механизм специальных счетов.

Накануне внимание привлекли высказывания другого замминистра юстиции на этом же форуме. Вадим Баланин назвал сожительство без регистрации брака "прямой угрозой национальной безопасности". А сам министр юстиции Константин Чуйченко поставил под сомнение конституционный принцип приоритета прав и свобод человека, заявив, что не менее важны и принципы обеспечения верховенства закона и укрепления государственности.