Заместитель главы оккупационной администрации Новой Каховки в Херсонской области Виталий Гура умер в результате покушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы оккупационной администрации Херсонской области Екатерину Губареву.

По словам источников РИА "Новости", в Гура несколько раз выстрелили возле дома, где он проживал. После этого его госпитализирован в тяжелом состоянии.

Накануне появились сообщения, что глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с подозрением на отравление. Телеграм-канал Baza написал, что Сальдо был доставлен в Крым в крайне тяжелом состоянии, а оттуда его решили перевезти в Москву, введя в медикаментозную кому. По данным издания, его положили в реанимацию токсикологического отделения НИИ им. Склифософского.