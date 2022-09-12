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Убийство двух чиновников российской администрации Новой Каховки оказалось инсценировкой ФСБ

Виталий Гура, архивное фото

Убийство заместителя главы российской администрации Новой Каховки Виталия Гуры 6 августа и заместителя начальника полиции Сергея Томко 7 июля оказалось инсценировкой ФСБ. Об этом чиновники сами сообщили в интервью Первому каналу.

Гура и Томко появились в эфире 12 сентября. В сюжете рассказывалось о спецоперации ФСБ о предотвращении покушений на российских чиновников в Украине. По словам Гуры, сотрудники российских спецслужб сообщили ему о планирующемся на него покушении украинской стороной в начале августа. Томко россияне предоставили аудиозапись на которой, как утверждается, сотрудник СБУ Илья Бондарчук обсуждал с агентом покушение на него.

Как утверждается в материале, тот же сотрудник СБУ организовал взрыв гранаты в кафе в городе, где собирались российские чиновники. Его согласился совершить местный житель за 150 долларов США, однако он работал под контролем ФСБ. Взрыв состоялся, никто не пострадал, говорится в сюжете.

С начала весны было совершено несколько покушений на назначенных Москвой чиновников на оккупированных Россией территориях Украины. Несколько из них, как сообщалось, погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берёт.

  • Об убийстве Гуры сообщалось 06 августа. Утверждалось, что в него несколько раз выстрелили рядом с его домом. Об успешном покушении на Томко передавалось 8 июля.
  • 12 сентября ФСБ отчиталась о предотвращении терактов и диверсий против сотрудников администрации России в аннексированном Крыму и назначенных Россией чиновников в Херсонской области. Сообщается о задержаниях, сколько именно человек задержано — не уточняется.

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