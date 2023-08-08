Замгоссекретаря США провела в Нигере переговоры с военной хунтой

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер, где провела переговоры с военными, которые захватили власть. Во встрече со свергнутым президентом страны Мохамедом Базумом, а также с лидером переворота Абдурахманом Тчиани Нуланд отказали, сообщает Reuters.

По словам Нуланд, "предельно откровенные и временами довольно трудные" переговоры с военными продолжались более двух часов, однако добиться успеха и убедить мятежников отменить переворот пока не удалось. Нуланд подчеркнула, что предупредила хунту, что США прекратят оказывать Нигеру все виды поддержки, если в стране не будет восстановлено законное правительство.

"Это был первый разговор, в котором США предлагали свои добрые услуги, если у людей, ответственных за переворот, есть желание вернуться к конституционному порядку", - сказала заместитель госсекретаря США журналистам после переговоров. "Я надеюсь, что они будут держать дверь открытой для дипломатии", - добавила Нуланд

Американский дипломат рассказала, что предоставила военным в Нигере несколько вариантов возможных действий, а также четко обозначила последствия для отношений с США, если Нигер не восстановит в должности свергнутого президента Базума или пойдет по пути соседнего Мали, сотрудничая с российской ЧВК "Вагнер".

По мнению Нуланд, военные, с которыми она встречалась, хорошо понимают риски для суверенитета Нигера, в случае приглашения в страну наёмников ЧВК "Вагнер".