Президент Нигера обратился за помощью к США

Президент Нигера Мохамед Базум, который был отстранён от должности в результате военного переворота, обратился к США и мировому сообществу за помощью в восстановлении конституционного порядка в стране. Об этом он заявил в колонке для The Washington Post.

Базум называет себя заложником и считает, что переворот будет иметь "разрушительные последствия для страны, региона и всего мира". По его словам, мятежники оправдывают свои действия тем, что экономические и социальные реформы, партнерство с США и странами Европы нанесли ущерб Нигеру. Базум заявил об увеличении темпов роста ВВП и отсутствии забастовок учителей и рабочих в 2022 году. Он также отметил, что при поддержке западных стран в Нигере улучшилась ситуация с безопасностью.

Базум осудил власти соседних Мали и Буркина-Фасо, которые поддерживают переворот в Нигере. По его словам, эти страны нанимают "преступных российских наемников" в ущерб правам и достоинству своих граждан. "По официальному приглашению заговорщиков и их региональных союзников весь центральный регион Сахель может попасть под влияние России через группу "Вагнер", чей жестокий терроризм в полной мере проявился на Украине", - заявил Базум.