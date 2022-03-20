Заместитель командующего российским Черноморским флотом капитан 1-го ранга Андрей Палий убит в ходе боёв под украинским Мариуполем. Об этом сообщили в воскресенье в телеграме российский губернатор Севастополя в аннексированном Крыму Михаил Развозжаев и сенатор Екатерина Алтабаева.

Палий стал одним из нескольких высокопоставленных российских военных, о гибели которых сообщалось в ходе войны с Украиной. Украинская сторона, в частности, заявляет, что с начала войны были убиты уже пятеро российских генералов, Москва это не комментирует.

Палий родился в 1971 году в Киеве. В 1992 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. Был заместителем командира роты в Национальной гвардии Украины. Отказался принимать присягу Украине и перешёл служить на Северный флот.

В 2014 году был назначен заместителем начальника Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова по военно-политической работе. С 2019 года был заместителем командующего Балтийским флотом по военно-политической работе. В 2020 году переведён на ту же должность на Черноморский флот. Принимал участие в войне России с Грузией в 2008 году, был заместителем командующего российскими войсками в Сирии.

На флоте погибший офицер занимал адмиральскую должность. Севастопольское издание ForPost утверждает, что перед гибелью на него готовились документы о присвоении звания контр-адмирала.

Украинские военные утверждают, что меньше чем за месяц с начала вторжения российская армия больше 14 тысяч человек, не уточняя, сколько из них погибших, а сколько — раненых.

Газета The New York Times, цитируя источники в разведке США, заявляла, что российская армия потеряла 7 тысяч человек убитыми. Это больше, чем в первую чеченскую войну и приближается к потерям во второй чеченской войне. Официально эти данные не комментировались.