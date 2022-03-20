Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Замкомандующего российским Черноморским флотом погиб под Мариуполем

Андрей Палий

Заместитель командующего российским Черноморским флотом капитан 1-го ранга Андрей Палий убит в ходе боёв под украинским Мариуполем. Об этом сообщили в воскресенье в телеграме российский губернатор Севастополя в аннексированном Крыму Михаил Развозжаев и сенатор Екатерина Алтабаева.

Палий стал одним из нескольких высокопоставленных российских военных, о гибели которых сообщалось в ходе войны с Украиной. Украинская сторона, в частности, заявляет, что с начала войны были убиты уже пятеро российских генералов, Москва это не комментирует.

Палий родился в 1971 году в Киеве. В 1992 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. Был заместителем командира роты в Национальной гвардии Украины. Отказался принимать присягу Украине и перешёл служить на Северный флот.

В 2014 году был назначен заместителем начальника Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова по военно-политической работе. С 2019 года был заместителем командующего Балтийским флотом по военно-политической работе. В 2020 году переведён на ту же должность на Черноморский флот. Принимал участие в войне России с Грузией в 2008 году, был заместителем командующего российскими войсками в Сирии.

На флоте погибший офицер занимал адмиральскую должность. Севастопольское издание ForPost утверждает, что перед гибелью на него готовились документы о присвоении звания контр-адмирала.

Украинские военные утверждают, что меньше чем за месяц с начала вторжения российская армия больше 14 тысяч человек, не уточняя, сколько из них погибших, а сколько — раненых.

Газета The New York Times, цитируя источники в разведке США, заявляла, что российская армия потеряла 7 тысяч человек убитыми. Это больше, чем в первую чеченскую войну и приближается к потерям во второй чеченской войне. Официально эти данные не комментировались.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG