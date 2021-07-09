Замоскворецкий суд арестовал активистку Pussy Riot на 10 суток

Участница группы Pussy Riot Анна Кузьминых была задержана сегодня, когда вышла из дома, чтобы отправиться к родным в Нижний Новгород, сообщает ОВД-Инфо. Два дня назад она освободилась из спецприёмника, где отбывала 15-суточный арест. Вскоре адвокат Илья Уткин, предоставленный Анне Кузьминых от ОВД-Инфо, сообщил, что Замоскворецкий районный суд постановил арестовать активистку на 10 суток.



Днём ранее, 8 июля, двое участников Pussy Riot Мария Алёхина и Александр Софеев, а также их друг фотограф Дмитрий Воронцов вновь подверглись административному аресту на срок от 10 до 15 суток.

Алёхина признана виновной в неподчинении полиции, Софеев и Воронцов - в мелком хулиганстве.

Предыдущее задержание и арест активистов произошли 22 июня. Они были обвинены в мелком хулиганстве и неподчинении полиции и арестованы на сроки от 10 до 15 суток.