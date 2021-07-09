Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Замоскворецкий суд арестовал активистку Pussy Riot на 10 суток

Участница группы Pussy Riot Анна Кузьминых была задержана сегодня, когда вышла из дома, чтобы отправиться к родным в Нижний Новгород, сообщает ОВД-Инфо. Два дня назад она освободилась из спецприёмника, где отбывала 15-суточный арест. Вскоре адвокат Илья Уткин, предоставленный Анне Кузьминых от ОВД-Инфо, сообщил, что Замоскворецкий районный суд постановил арестовать активистку на 10 суток.

Днём ранее, 8 июля, двое участников Pussy Riot Мария Алёхина и Александр Софеев, а также их друг фотограф Дмитрий Воронцов вновь подверглись административному аресту на срок от 10 до 15 суток.
Алёхина признана виновной в неподчинении полиции, Софеев и Воронцов - в мелком хулиганстве.

Предыдущее задержание и арест активистов произошли 22 июня. Они были обвинены в мелком хулиганстве и неподчинении полиции и арестованы на сроки от 10 до 15 суток.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG