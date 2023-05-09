На парадах в регионах РФ власти пропагандировали войну в Украине

На торжествах в честь Дня Победы 9 мая, которые проходят в российских регионах, многие чиновники обращаются к теме войны в Украине, сравнивая нынешние события с Великой Отечественной войной и утверждая, что Россия сейчас "борется с фашизмом". С похожими тезисами выступил и президент Владимир Путин на параде на Красной площади в Москве.

Десятки регионов заявили об отмене праздничных мероприятий. Но в Москве и ряде других регионов парады все-таки состоялись.

Как отмечает "ТВ-2", на параде в Томске все выступавшие упомянули о войне в Украине. "Сегодня мы видим: история повторяется. Снова коллективный Запад обрушил на нас всю свою мощь: военную, экономическую, информационную, желая одного: поражения России. И снова тысячи наших соотечественников находятся на линии фронта, защищая будущее нашей страны", - заявил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

В Нижнеудинске Иркутской области в День Победы установили мемориал выпускникам местного железнодорожного техникума, погибшим в Украине. Памятник представляет собой две металлические звезды, установленные рядом с мемориалом солдатам времён Второй мировой, - сообщает Сибирь.Реалии.

В Красноярске и Томске военкоматы 9 мая развернули пункты приема на контрактную службу. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что для продолжения войны в Украине в Кремле планируют набрать еще около 400 тысяч контрактников.

В Комсомольске-на-Амуре, в отличие от 9 мая 2022 года, выступающие на митинге ни слова не сказали о войне против Украины. Также не было флагов с Z, которые выносили в прошлом году, сообщает корреспондент Сибирь.Реалии.

В Петербурге парад состоялся на Дворцовой площади.Местные чиновники открыто сравнивали участников вторжения в Украину с солдатами Великой Отечественной войны, - сообщает Север.Реалии.



Всего на парад пришли порядка четырех тысяч человек: ветераны, блокадники, приглашенные гости и участники российской агрессии в Украине. Также на нем присутствовали люди в форме с нашивками ЧВК "Вагнер" – российского неофициального вооруженного формирования, созданного близким к Путину бизнесменом Евгением Пригожиным. Наемники ЧВК, среди которых - заключенные, завербованные в колониях, принимают активное участие в войне с Украиной.

В Петербурге парад длился на пять минут дольше, чем в Москве - 50 минут. После его завершения на Дворцовую площадь привезли мобильный пункт отбора на военную службу.

Как передаёт корреспондент Север.Реалии, некоторые жители города несли с собой портреты погибших на Великой Отечественной войне, хотя в 2023 году акция "Бессмертный полк" была отменена. Группа активистов провластного Национально-освободительного движения (НОД) прошла по Невскому проспекту, они также несли в руках портреты солдат.

В Кудрово (Ленобласть) "праздничную" речь Путина включили через громкоговорители.

9 мая в Красноярске и Барнауле полицейские запрещали проносить на праздничные мероприятия бутылки с водой и напитками. В Красноярске двое кадетов потеряли сознание на фоне 30-градусной жары.

В бурятском Селенгинске в людей попала одна из петард, запущенных властями в честь праздника. Пострадать могли женщина и несколько детей, власти заявили, что их осмотрели медики, госпитализация или лечение не потребовались.

На кладбище в Большом Камне Приморского края неизвестные разгромили могилу наёмника "ЧВК Вагнер". Сообщается, что неизвестные разрубили крест, порвали флаг и разбили фото.