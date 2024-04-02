Гуманитарная организация в Газе заявила о гибели сотрудников

Гуманитарная организация World Central Kitchen в секторе Газа сообщила о гибели шестерых своих сотрудников-иностранцев и их палестинского водителя в результате обстрела со стороны израильской армии.
Среди погибших граждане Австралии, Великобритании, Польши, США и Канады, передает Associated Press. На кадрах, которые публикует агентство видны тела людей, одетых в одежду с логотипом World Central Kitchen.
Associated Press уточняет, что к вечеру понедельника подтвердить по независимым источникам гибель сотрудников гуманитарной организации не удалось.
США призвали Израиль к незамедлительному расследованию случившегося. Израильские военные заявили, что проводят проверку возможной гибели работников World Central Kitchen.
Продовольственная благотворительная организация, основанная известным шеф-поваром Хосе Андресом, заявила, что немедленно приостанавливает свою деятельность в регионе. World Central Kitchen подчеркнула, что сотрудники перемещались в зоне, где нет активных боевых действий, на двух бронированных автомобилях с логотипом организации.
World Central Kitchen утверждает, что миссия координировала действия с израильской армией, но конвой был обстрелян в зоне Дейр-эль-Балах. Там группа выгрузила более 100 тонн продовольствия, доставленного в Газу по морю.
С начала боевых действий израильской армии в секторе Газа World Central Kitchen распределила в регионе более 32 миллионов порций еды.
- С осени прошлого года израильская армия проводит в секторе Газа боевую операцию в ответ на нападение группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, на юг Израиля 7 октября. Тогда погибли около 1400 человек, более 250 человек были вывезены в Газу. Часть из них освободили в обмен на палестинских заключённых, содержащихся в тюрьмах Израиля. По последним данным, в секторе могут удерживаться более 130 человек, но сколько из них в живых – неизвестно.
- ООН неоднократно обращала внимание на гуманитарные проблемы, связанные с нехваткой продовольствия в Газе. Израильская сторона при этом ранее заявила, что ближневосточные структуры организации сотрудничают с ХАМАС и отказываются взаимодействовать по вопросам урегулирования конфликта.
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