Западные СМИ о голосовании на выборах в России: "Исход был предрешен"

Результаты завершившихся в воскресенье парламентских выборов в России не стали неожиданностью для оппонентов президента Владимира Путина. Исход голосования был заранее предрешён. Кремль не допустил на выборы в Госдуму большинство действительно независимых кандидатов, в особенности сторонников заключённого в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального. Такой комментарий прошедшего в России голосования опубликовал в понедельник "Голос Америки".



Автор публикации подчёркивает, что, согласно предвыборным опросам, за "Единую Россию" были готовы голосовать всего 26 процентов россиян.



Наблюдатели и избиратели за три дня голосования в 11 часовых поясах сообщили о тысячах нарушений. В социальных сетях появились видеоролики, которые, как утверждается, демонстрируют вброс бюллетеней, выдворение независимых наблюдателей с избирательных участков и нападения на немногочисленных кандидатов от оппозиции.



К воскресенью независимая мониторинговая организация "Голос" насчитала более 4500 случаев нарушений в ходе выборов. Она также заявила, что получила многочисленные сообщения о том, что работодатели принуждали сотрудников голосовать. На это обращает внимание читателей автор публикации на сайте "Голоса Америки".

Количество электронных голосов, подданных за кандидатов в Москве на выборах в Госдуму РФ, оказалось на 78 тысяч больше, чем было выдано бюллетеней. Об этом написал в соцсети Facebook в ночь на понедельник, 20 сентября, сопредседатель Общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот. "Немецкая волна" цитирует комментарий Удота: "Если в переносной урне на 1 бюллетень больше, чем законно выдано, то все бюллетени признаются недействительными. А если их 78 тысяч?" – задал риторический вопрос сопредседатель "Голоса".

В публикации "Немецкой волны" отмечается, что ранее, обсуждая итоги выборов в эфире Радио Свобода, сопредседатель "Голоса" назвал процедуру онлайн-голосования в российской столице позором и "одними из самых грязных" в российской истории. По мнению Романа Удота, результаты электронного голосования в Москве должны быть полностью отменены.

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