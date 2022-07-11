Запрет на митинги в Москве не отменят до официального конца пандемии

Власти Москвы, несмотря на снятие на городском и федеральном уровне практически всех ограничений, связанных с пандемией COVID-19, не намерены в ближайшее время отменять запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на ответ департамента региональной безопасности мэрии Москвы членам партии "Яблоко".

Как говорится в документе, запрет снимут после того, как Всемирная организация здравоохранения объявит о завершении пандемии. В письме подчёркивается, что "полностью отменять противоэпидемиологические ограничения преждевременно", и в Москве продолжает действовать так называемый режим повышенной готовности, а отменят его только после официального завершения пандемии. При этом введён этот режим был ещё до того, как ВОЗ провозгласил вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией в начале марта 2020 года.

В марте нынешнего года мэр Москвы Сергей Собянин отменил значительную часть ограничений, введенных из-за коронавируса, в том числе обязательное ношение масок в транспорте и общественных местах и ограничение числа участников культурных мероприятий. К массовым мероприятиям, которые ныне запрещены, по сути, относятся только митинги, демонстрации, шествия и пикеты; например, концерты могут проходить без ограничений. 18 марта в мероприятии в Лужниках с участием президента Владимира Путина, формально заявленном как концерт, участвовали десятки тысяч человек. При этом участников одиночных пикетов задерживают.

Пандемия коронавирусной инфекции продолжается уже более двух лет. ВОЗ пока не объявлял о том, что она близка к завершению. При этом в большинстве стран отменили почти все введённые ранее ограничения – в связи с существенным падением смертности вследствие массовой вакцинации и мутации вируса.

В условиях невозможности получить разрешение на проведение митинга сторонники оппозиции проводили в Москве несогласованные акции протеста, наиболее массовая из них прошла в январе 2021 года в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального. По итогам этой акции было возбуждено уголовное дело – ряд видных активистов признали виновными в призывах к нарушению санитарного законодательства.