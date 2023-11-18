Запуск "Старшип" завершился неудачей, однако был достигнут прогресс

Второй тестовый запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя с кораблём "Старшип" компании SpaceX Илона Маска завершился взрывом отделившейся от ракеты первой ступени и потерей связи со второй ступенью - намеченная программа испытаний не была доведена до конца. В компании, однако, расценивают запуск как успех, был достигнут прогресс по сравнению с первым испытанием ракеты, которое прошло в апреле.

Тогда ракета взорвалась спустя несколько минут после старта, достигнув высоты в 38 километров. На этот раз полёт шёл штатно до момента отделения первой ступени, которая должна была вернуться на Землю. Вместо этого она взорвалась вскоре после отделения. Вторая ступень продолжила полёт, однако связь с кораблём прервалась, когда он достиг высоты 148 километров, то есть преодолел официальную границу космоса. Планировалось, что "Старшип" совершит суборбитальный полёт и вернётся на Землю.

Трансляция запуска, прошедшего на космодроме Бока-Чика в штате Техас, велась в соцсетях SpaceX. Илон Маск поздравил команду SpaceX с запуском. С поздравлениями выступил также глава НАСА Билл Нельсон, отметив, что НАСА и SpaceX "вернут человечество на Луну, отправят его на Марс и дальше".