Ракета-носитель с кораблём Starship взорвалась спустя минуты после пуска

Ракета-носитель с кораблём Starship компании SpaceX взорвалась через 4 минуты после запуска в США.

Ранее компания-разработчик сообщила, что сверхтяжелая ракета, создаваемая для миссий на Луну и Марс, стартовала в тестовый орбитальный полет. Полёт проходил в непилотируемом режиме.

Запуск был осуществлен в четверг утром по местному времени с площадки SpaceX в Бока-Чика, на юго-востоке американского штата Техас.

Как следует из кадров трансляции, ракета, достигнув высоты в 38 километров, начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта. Спустя ещё полторы минуты последовал взрыв.

Как следует из сообщения главы SpaceX Илона Маска в Twitter, следующий пуск планируется через несколько месяцев. "Поздравляю команду SpaceX с увлекательным тестовым запуском Starship. Мы многое узнали для следующего испытательного запуска через несколько месяцев", - написал Маск.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Планировалось, что в рамках первого полета ракета выполнит один виток вокруг Земли. Затем корабль должен был совершить управляемое приводнение в Тихом океане, вблизи Гавайских островов.

Изначально старт прототипа корабля Starship был запланирован на 17 апреля, но был отложен из-за неполадок в системе охлаждения.