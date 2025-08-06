Зарему Мусаеву приговорили к трём годам и 11 месяцам колонии-поселения

Шалинский городской суд Чечни приговорил Зарему Мусаеву, мать оппозиционных активистов, к трем годам и 11 месяцам колонии-поселения по обвинению в дезорганизации работы исправительного учреждения.

По данным следствия, Мусаева, уже отбывавшая срок по другому делу, напала на сотрудника ФСИН и поцарапала ему шею. Проект "Команда против пыток" отмечает, что ни один свидетель этого не подтвердил. Прокуратура просила назначить четыре года колонии-поселения.

Где именно будет отбывать новый срок Мусаева, пока не уточняется. В последнем слове Мусаева просила не направлять ее в ту же колонию, где работает сотрудник ФСИН, обвинивший ее в нападении.

Зарема Мусаева — мать оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых, критикующих главу Чечни Рамзана Кадырова, и супруга судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева.

В 2023 году Мусаеву приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу применении насилия в отношении представителя власти — за сопротивление сотрудникам правоохранительных органах при её похищении из Нижнего Новгорода.

Позже срок был сокращён до четырех лет и девяти месяцев — с учётом состояния её здоровья. В мае 2025 года Мусаева должна была выйти на свободу, но в ноябре 2024-го против неё было возбуждено второе дело — о нападении на сотрудника колонии.