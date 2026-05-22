Защищавшего политзаключенных адвоката обвинили в мошенничестве

Суд в Москве в пятницу отправил под домашний арест адвоката Игоря Поповского, сообщает SOTAvision. Его задержали 21 мая в Москве по обвиению в мошенничестве.

Утверждается, что в июне 2022 года он взял у одной из подзащитных шесть миллионов рублей, обещая закрыть уголовное дело о мошенничестве в ее отношении через связи в суде и прокуратуре. Поповский признал вину.

Как пишет "Медиазона", предположительно, речь идет о Людмиле Москвиной. В мае 2025 года ее приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой из-за малолетнего ребенка.

Поповский защищал анархиста Руслана Сидики, которого в мае 2025 года приговорили по обвинению в осуществлении терактов, изготовлении взрывчатки и обучении террористической деятельности. Кроме того, в 2012 году он защищал фигурантов "Болотного дела", националиста Александра Поткина (Белого) и участника БОРН Юрия Тихомирова.