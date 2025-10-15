Росфинмониторинг внес в перечень "террористов и экстремистов" проживающего в Украине адвоката Николая Полозова. Его имя добавлено в реестр со звездочкой, что означает, что в отношении него возбуждено дело по террористической статье.

Николай Полозов проживает в Украине. В конце 2024 года его внесли в список "иностранных агентов". До полномасштабного российского вторжения в Украину Полозов защищал участниц Pussy Riot, Сергея Удальцова, украинскую летчицу Надежду Савченко, а также 24 украинских моряков, задержанных в Черном море в 2018 году. В июле МВД России объявило Полозова в розыск.

Также в перечень "террористов и экстремистов" включили бывшего вице-премьера России Альфреда Коха – его имя также добавлено в реестр со звездочкой. Кроме того, в список попали социолог Игорь Эйдман и публицист Александр Морозов.