Защита Сафронова обжалует запрет ФСБ на выписки из дела о госизмене

Защита журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, пытается обжаловать запрет следователя ФСБ делать выписки из материалов уголовного дела, даже не относящихся к гостайне. Адвокаты подали две жалобы в Лефортовский суд Москвы. Первую суд отклонил, решение по второй в очередной раз отложено, пишет "Коммерсантъ".
Защита заявляет, что следствие запретило им в свободном режиме делать любые выписки из засекреченного уголовного дела журналиста. Запрет был наложен еще на стадии предварительного следствия и касался всех документов в деле, в том числе - несекретных.
В настоящее время расследование завершено, и адвокаты знакомятся с делом. При этом, как рассказал изданию адвокат Дмитрий Талантов, им разрешено вести записи только в секретной тетради, которая хранится в сейфе у следователя ФСБ и выдается им лишь на несколько часов. По мнению адвокатов, это грубо нарушает право Ивана Сафронова на защиту, так как его представителям просто невозможно запомнить материалы сложного 20-томного дела на память и разработать линию и тактику защиты. Кроме того, адвокаты Сафронова считают такую практику прямым нарушением адвокатской тайны, так как их планы по опровержению доводов обвинения находятся в прямом доступе следователей.
- Ивана Сафронова арестовали в июле 2020 года, обвинив в госизмене. Следствие считает, что в 2017 году журналист передал чешской разведке секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооружённых сил России на Ближнем Востоке. Кроме того, его подозревают в передаче секретных данных, которые попали к немецкой разведке.
- Сафронов полностью отрицает вину. Он утверждает, что никогда не работал на иностранные разведки и не имел доступа к секретным данным. Защита Сафронова считает, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью. Журналист был автором ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности. Следователи это отрицают, но ранее они предлагали Сафронову заключить досудебное соглашение в обмен на раскрытие журналистских источников.
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