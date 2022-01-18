Защита Сафронова обжалует запрет ФСБ на выписки из дела о госизмене

Защита журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, пытается обжаловать запрет следователя ФСБ делать выписки из материалов уголовного дела, даже не относящихся к гостайне. Адвокаты подали две жалобы в Лефортовский суд Москвы. Первую суд отклонил, решение по второй в очередной раз отложено, пишет "Коммерсантъ".

Защита заявляет, что следствие запретило им в свободном режиме делать любые выписки из засекреченного уголовного дела журналиста. Запрет был наложен еще на стадии предварительного следствия и касался всех документов в деле, в том числе - несекретных.

В настоящее время расследование завершено, и адвокаты знакомятся с делом. При этом, как рассказал изданию адвокат Дмитрий Талантов, им разрешено вести записи только в секретной тетради, которая хранится в сейфе у следователя ФСБ и выдается им лишь на несколько часов. По мнению адвокатов, это грубо нарушает право Ивана Сафронова на защиту, так как его представителям просто невозможно запомнить материалы сложного 20-томного дела на память и разработать линию и тактику защиты. Кроме того, адвокаты Сафронова считают такую практику прямым нарушением адвокатской тайны, так как их планы по опровержению доводов обвинения находятся в прямом доступе следователей.