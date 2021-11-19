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Обвинённый в шпионаже журналист Иван Сафронов отказался от сделки со следствием

Обвинённый в шпионаже советник главы Роскосмоса, бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов во второй раз отказался от сделки со следствием. Об этом рассказал в телеграме его адвокат Иван Павлов.

Следствие по делу Сафронова ведёт ФСБ. Сам журналист 500 дней находится под арестом в СИЗО "Лефортово" в Москве. Его обвиняют в передаче данных о военно-техническом сотрудничестве в Сирии чешской разведке и передаче секретных сведений об операции в Сирии немецкой разведке.

В прошлый раз следствие предлагало ему выдать источники своих журналистских публикаций в обмен на приговор с 10-летним сроком заключения — меньше минимального срока, предусмотренного статьёй о госизмене. Павлов не рассказал, в чём состояло предложение о сделке в этот раз.

Сафронов полностью отрицает вину. Он и его сторонники уверены, что обвинения связаны с его профессиональной деятельностью. Журналист был автором ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности.

Петицию "Новой газеты" с требованием открытого и объективного расследования его дела подписали более 95 тысяч человек. Отдельные открытые письма подписали 500 выпускников ВШЭ и более 600 российских журналистов.

Иван Павлов внесён российскими властями в список так называемых СМИ-иностранных агентов. Он не признаёт это решение.

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