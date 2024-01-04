Заслуженная артистка Украины - среди жертв обстрела Харькова

В Харькове в больнице умерла актриса Виктория Тимошенко. Она была тяжело ранена в результате российской ракетной атаки на город 2 января, - сообщил в фейсбуке Харьковский академический драматический театр.

Тимошенко была обладательницей звания заслуженной артистки Украины. Ей было 84 года. В Харьковском драмтеатре, который до российского вторжения в Украину 2022 года носил имя Александра Пушкина, она служила с 1968 года. В последние годы актриса была на пенсии.

Среди ролей, сыгранных ею на сцене - Бурыкина ("Шут Балакирев" Горина), София Ивановна ("Старая дева" Птушкиной), Фекла Ивановна ("Женитьба" Гоголя), Голда ("Поминальная молитва" по Шолом-Алейхему). Тимошенко также сыграла небольшую роль в российском телесериале "Возвращение Мухтара".

"Она всю жизнь проработала в театре русской драмы, популяризировала русское слово - и в результате погибла от российской ракеты", - сказал телеканалу "Суспильне Харков" режиссёр драмтеатра Сергей Москаленко.