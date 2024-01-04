Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Заслуженная артистка Украины - среди жертв обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова 2 января
Последствия обстрела Харькова 2 января

В Харькове в больнице умерла актриса Виктория Тимошенко. Она была тяжело ранена в результате российской ракетной атаки на город 2 января, - сообщил в фейсбуке Харьковский академический драматический театр.

Тимошенко была обладательницей звания заслуженной артистки Украины. Ей было 84 года. В Харьковском драмтеатре, который до российского вторжения в Украину 2022 года носил имя Александра Пушкина, она служила с 1968 года. В последние годы актриса была на пенсии.

Среди ролей, сыгранных ею на сцене - Бурыкина ("Шут Балакирев" Горина), София Ивановна ("Старая дева" Птушкиной), Фекла Ивановна ("Женитьба" Гоголя), Голда ("Поминальная молитва" по Шолом-Алейхему). Тимошенко также сыграла небольшую роль в российском телесериале "Возвращение Мухтара".

"Она всю жизнь проработала в театре русской драмы, популяризировала русское слово - и в результате погибла от российской ракеты", - сказал телеканалу "Суспильне Харков" режиссёр драмтеатра Сергей Москаленко.

  • В ночь на 2 января Россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину. Основными целями были Харьков и Киев. Тимошенко стала второй жертвой атаки на Харьков, пострадали более 40 человек.
  • 4 января российские военные, по сообщениям украинских властей, нанесли ракетный удар по областному центру Кропивницкий. В результате повреждено энергетическое предприятий, погиб рабочий, не меньше восьми человек получили ранения. Без напряжения на некоторое время остались жилые дома в городе и железная дорога.

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG