Засушливое лето 2025-го. Вода для аннексированного Крыма

В аннексированном Крыму не теряют надежды на днепровскую воду. Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что на Крымском полуострове разрабатывают систему мелиорации с учетом поставки воды из Днепра. Российские ученые уверены, что работа Северо-Крымского канала в итоге восстановится.

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Технических проблем для запуска воды в Северо-Крымский канал нет. В этом уверен директор российского научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий. По его словам, главное – построить насосную станцию в устье Днепра, а дальше более 200 километров до Джанкоя вода пойдет самотеком.

Однако ученый отметил, что инфраструктуру не использовали годами, и сейчас в аннексированном Крыму хотят понять, есть ли проблемы с более мелкими каналами, которые подводят воду к хозяйствам с поливочными машинами, насосами и другим оборудованием. Паштецкий также отметил, что пока днепровская вода не подается, Крым должен рассчитывать на собственные источники. А это – подземные воды, и их, по его мнению, нужно расходовать экономно.

До российской аннексии Крыма Украина обеспечивала почти 85% потребностей Крымского полуострова в пресной воде по Северо-Крымскому каналу, соединяющему основное русло Днепра с регионом. После аннексии поставку воды на полуостров прекратили.

В начале полномасштабного вторжения российская армия захватила Северо-Крымский канал и воду вновь запустили. Но после разрушения Каховской ГЭС в 2023 году Крым в очередной раз лишился днепровской воды.

"Даже Бельбек пересыхает"

Построить насосную станцию можно, считает заведующий ГИС-лабораторией Киевского политехнического института Сергей Гапон. Но ее работа будет зависеть от многих обстоятельств, в том числе и от фактора безопасности.

Постоянно в чем-то подобном ищут панацею – в подземных водах, в воде из Днепра, хотели тянуть воду даже из России

Заявления о запуске Северо-Крымского канала в аннексированном Крыму звучат в разных вариациях на протяжении многих лет, говорит ученый. Он отмечает, что подобные инициативы – это попытка подконтрольной России власти Крымского полуострова дать населению иллюзию стабильности.

"Если вспомнить последние 10 лет, то постоянно в чем-то подобном ищут панацею – в подземных водах, в воде из Днепра, хотели тянуть воду даже из России. Заявлениями [российским властям] нужно заполнять информационное пространство, чтобы людям дать определенное спокойствие и надежду на то, что вода будет в Крыму", – говорит Сергей Гапон.

Он подчеркивает, что проблемы с водой становятся особенно заметны именно сейчас.

"Этим летом юг Крыма ощущает особенно сильный дефицит воды. Даже самая полноводная река Бельбек пересыхает в отдельных местах. Наблюдается мор рыбы в некоторых частях русла", – отметил эксперт.

Северо-Крымский канал – не панацея

Даже если удастся доставить воду до Джанкоя, говорит Гапон, значительная ее часть утечет в землю.

"Сейчас даже со спутника можно определить довольно плохое состояние Северо-Крымского канала. Около 70–80% воды будет просачиваться под землю из-за отсутствия нормального обустройства", – считает Сергей Гапон.

Эксперт добавил, что десятки километров канала находятся в плохом техническом состоянии, плиты, которые защищали русло, были украдены или разрушены.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Отдельное внимание Сергей Гапон уделяет последствиям подрыва Каховской ГЭС.

Сейчас уровень воды в Днепре небольшой, и его не хватит, чтобы перекачивать в Крым

"Каховская ГЭС выполняла много функций, одна из них – поднятие уровня воды в Днепре, чтобы вода шла без дополнительных затрат энергии. Сейчас уровень воды в Днепре небольшой, и его не хватит, чтобы перекачивать в Крым. Насосные станции будут использовать большое количество электроэнергии, которой также недостаточно, потому что ГЭС не работает", – отметил он.

По его словам, без нормального функционирования дамбы два канала – Северо-Крымский и Каховский – не могут работать.

По данным подконтрольного России предприятия "Вода Крыма", наиболее напряженная ситуация сейчас сложилась в части населенных пунктов Бахчисарайского района и вокруг Алушты, которые питаются из источников, мелеющих в засушливые периоды. Для решения проблем в этих регионах было решено строить два новых водохранилища – Солнечногорское и Мартовское.

Также на предприятии отметили, что негативная тенденция по запасам воды наблюдается в водохранилищах Восточного Крыма, которые не могут обеспечить гарантированное водоснабжение населения даже в этом году.

Сейчас решение этой проблемы назначенные Россией власти видят в строительстве трех насосных станций, которые по плану должны обеспечить восточную часть Крымского полуострова хозяйственно-питьевой водой. Однако прогнозы по климатическим условиям в Крыму неутешительны. Местные гидрологи предполагают, что следующие годы – 2026-й, 2027-й и 2028-й – будут все более засушливыми.

Мало воды, много людей

Эколог, декан факультета естественных наук Национального университета Киево-Могилянская академия Евгений Хлобыстов подчеркивает, что проблема воды в Крыму имеет два измерения – природное и социальное.

Количество потребителей воды в Крыму увеличилось почти на 50%, с 2 до 3 миллионов человек

"Проблема воды – это две проблемы. Одна из них – нехватка из-за сокращения природного стока, меньше осадков, нет снега зимой, нет наполнения рек. Вторая – увеличение количества водопотребителей. Количество потребителей воды в Крыму увеличилось почти на 50%, с 2 до 3 миллионов человек. И того объема стока, который сокращается по природным причинам, не хватает", – уверен Евгений Хлобыстов.

По его словам, выкачивание подземных вод ведет к ухудшению их качества и представляет угрозу для здоровья крымчан.

"Уже сегодня в Крыму наблюдается ухудшение качества воды, увеличение солености. Крым уже использовал практически всю лучшую воду. Осталась вода, которую нужно доводить до питьевого качества, что в массовом порядке не делается. Более того, сложно оценить химический состав воды, которая добывается из огромного количества хаотичных скважин. У потребителей такой воды со временем будут проблемы со здоровьем", – отмечает эксперт.

"Проблемы, но не для избранных"

Хлобыстов добавляет, что распределение воды в Крыму неравномерное.

"Все военные объекты получают воду без ограничений. Есть две территории, где проблем нет – Севастополь и Большая Ялта. Там сосредоточена военная верхушка и российские туристы. Во всех остальных регионах будут проблемы", – считает он.

Дешевле построить новый канал, чем довести этот до адекватного состояния

Эколог также скептически оценивает заявления о возможности перекачки воды из Днепра.

"Северо-Крымский канал подлежит капитальному ремонту. Дешевле построить новый канал, чем довести этот до адекватного состояния. Когда открыли шлюз из Каховского водохранилища, до Джанкоя доходила вода никакая – ни питьевого, ни хозяйственного качества. Это был ил", – говорит Евгений Хлобыстов.

Вызовы после деоккупации Крыма

Эксперт подчеркнул, что после деоккупации Крыма Украина столкнется с масштабной проблемой обеспечения полуострова водой.

"Мы не будем знать, сколько фактически населения в Крыму. Нужно будет возвращать [обратно в Россию] россиян, которые незаконно пересекли границу Украины. При условии сокращенного природного стока придется принимать серьезные меры по рациональному использованию ресурсов. Строительство новых водохранилищ не поможет – воды от этого больше не станет", – отметил он.

Хлобыстов добавил, что Украина должна будет привлекать международных партнеров для внедрения инновационных технологий экономии воды. Отдельно эксперт остановился на вопросе восстановления Каховской ГЭС.

"Это очень долгая история. При самом оптимистичном сценарии – 8 лет работы. И за это время нужно будет удерживать Крым и решать водную проблему другими способами. Надеяться только на восстановление Каховского водохранилища не приходится", – говорит Хлобыстов.

По словам Евгения Хлобыстова, после деоккупации Крыма необходимо будет одновременно внедрять экономичные методы водопользования и снижать спрос на воду в том числе и за счет выселения незаконно перемещенных на Крымский полуостров россиян.