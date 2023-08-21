Заведующую детсадом уволили после доноса из-за её антивоенной позиции

В Ставропольском крае уволена заведующая детским садом №21 "Ласточка" в селе Донская Балка Светлана Шелар за критику войны в Украине. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, ситуация "разрешилась после личного вмешательства губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова". Её деятельность проверяют сотрудники правоохранительных органов, добавил депутат Хинштейн. "Если выяснится, что местные чиновники её покрывали - им не поздоровится!", - пригрозил он.

Донос на заведующую детским садом написали сотрудники учреждения и родители из-за её слов о погибшем на войне в Украине жителе села. После этого жители Донской Балки начали собирать подписи за увольнение Шелар из детского сада. Вскоре эту петицию опубликовал телеграм-канал "Мэш". В посте утверждалось, что Шелар родом с Украины и, со слов родителей, пару раз она обмолвилась о том, что её сыновья воюют на стороне ВСУ. После этого на заведующую детским садом обратили внимание власти региона.

19 августа глава Петровского городского округа Наталья Конкина заявила, что правоохранительные органы провели проверку в отношении Шелар, однако, оснований для возбуждения дела об административном правонарушении не найдено.

Сама Шелар не комментировала ситуацию.