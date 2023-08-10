Более 5000 доносов за полгода написали россияне на шуточном сервисе

Более пяти тысяч доносов за полгода собрало шуточное интернет-приложение "Мой донос". Приложение было разработано как пародия, однако многие сообщения были написаны всерьёз. Чаще всего пользователи требовали привлечь своих соседей или знакомых к ответственности за критику войны в Украине и президента России Владимира Путина.

Приложение "Мой донос" запустил в январе этого года IT-специалист из Москвы, переехавший в Европу. По дизайну он похож на официальные российские сайты, такие как "Госуслуги". В описании приложения пользователям предлагалось сообщить о замеченных правонарушениях.

Уже к маю этого года приложение скачали из Google Play более 10 тысяч человек, поступило более пяти тысяч сообщений. Издание "Можем объяснить" проанализировало их. Большинство сообщений оказались шуточными или осуждали сами доносы как явление. Однако около 20% составляют настоящие доносы, с упоминанием личных данных "нарушителей". Большинство из них могли бы стать поводом для возбуждения дел по статьям о фейках и дискредитации армии.

Бдительные граждане пишут о соседях или сослуживцах, которые "плохо отзывались об СВО" или "обзывали Путина". Многие также передают информацию о скрывающихся от мобилизации или призыва в армию.

Разработчик приложения обещает, что данные из сообщений никуда не утекут. Он надеется, что таким образом поможет людям, на которых пишут доносы, направив доносчиков по ложному пути.