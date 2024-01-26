Завершены первые марсианские лётные испытания вертолёта NASA

Национальное космическое агентство США, NASA, заявило о завершении работы на Марсе роботизированного вертолёта "Индженьюити" (Ingenuity). Вертолёт стал первым земным летательным аппаратом, который на своём двигателе самостоятельно перелетал с места на место в атмосфере другого небесного тела.

Ingenuity был доставлен на Марс 18 февраля 2021 года экспедицией "Марс-2020" вместе с марсоходом "Персеверанс" (Perseverance). За три года он совершил десятки полётов, значительно превзойдя все ожидания разработчиков.

Последний, 72-й полёт завершился 18 января из-за повреждения несущего винта.

"Это одновременно печальная и радостная весть: наш маленький вертолётик закончил полёты на Марсе", - объявил администратор NASA Билл Нельсон. Видео выступления распространено в социальных сетях.

Эксперимент, заявленный как 30-дневная технологическая демонстрация с программой не более пяти кратковременных полётов, превзошёл все ожидания разработчиков лаборатории NASA возле Лос-Анджелесе.

Ingenuity в конце концов прожужжал над поверхностью Марса на расстоянии в 14 раз превысившем изначально запланированное. В общей сложности он продержался в разряженной атмосфере соседней планеты более двух часов и пролетел 17 километров. Максимальная высота его полётов достигла 24 метров.

Винтовой аппарат был доставлен на Марс под брюхом ровера "Персеверанс", который опустился на поверхность планеты три года назад у Кратера Йезеро, чтобы собирать образцы грунта для последующей отправки этих образцов на Землю.

Первый скромный полёт аппарата весом 1,8 килограмма 19 апреля 2021 года, длившийся 39 секунд, стал выдающимся достижением межпланетной авиации, отмечает агентство Reuters.