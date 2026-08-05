"Не армия, а расходный материал". Гадание на грядущую мобилизацию

По России бродят слухи о мобилизации. Власти опровергают их. Дмитрий Медведев неделю назад назвал слухи "лживой провокацией врага" в преддверии выборов в Госдуму.

О планах России мобилизовать 300-500 тысяч человек говорил президент Украины Владимир Зеленский. Широко разошлась статья WSJ, которая, ссылаясь на источники в администрации США, утверждает, что в Кремле думают над проведением после выборов в сентябре новой волны мобилизации, под которую "могут попасть люди с минимальным уровнем подготовки или вовсе не желающие воевать". Газета при этом приводит мнение некоего 53-летнего резервиста Дмитрия Рогина, что он "как только ему дадут оружие, расстреляет тех, кто его мобилизовал".

СМИ сообщают, что российские организации ищут специалистов по воинскому учету – и эксперты полагают, что это может быть подготовкой к мобилизации или новым способом вербовки на войну.

Социальные сети полны обсуждением этих слухов.

Русский декаданс

Взрывной рост спроса на специалистов по воинскому и мобилизационному учету — это красноречивый маркер «новой реальности», в которой бизнес и госструктуры превращаются в филиалы военкоматов. Кадровая политика в стране перешла в режим ручного управления ресурсами «под ружье».



HR-отделы де-факто превращаются в подразделения, ответственные за вручение повесток. Компании держат сотрудников в заложниках, где главная квалификация — не опыт и эффективность, а «чистота» по документам для военкомата.



Либо система действительно готовится к «часу икс», когда каждый работодатель должен будет мгновенно отдать списки тех, кого можно отправить на фронт без лишних проволочек.

Бедный Рюрик

Никто не знает, принято ли политическое решение. Любые разговоры на эту тему пока выглядят политической спекуляцией - если решение уже принято, о нем реально знают 5-7 человек, которые не дают интервью WSJ.



При этом нужно отметить два очень важных момента.



Первый. Усиление ожиданий мобилизации отчасти выгодно именно Кремлю. Когда директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов говорит WSJ о том, что «если Путин решит не отступать от своих требований о полной оккупации Донецкой и Луганской областей, у него может не остаться другого выбора, кроме как объявить военную мобилизацию», важно помнить, что Руслан Пухов – давний член общественного совета при Министерстве обороны РФ. Его слова рассчитаны на внешнюю аудиторию, которая должна убедиться: Кремль не остановится.



Аудитория внутри страны этих слов не слышит - ей говорят о том, что мобилизации не будет.



Второй момент. Все понимают, что (пишет WSJ), «политические риски такого решения могут перевесить военную выгоду на фронте, так как некоторые россияне заявляют о готовности оказать сопротивление при мобилизации».

«Как только мне дадут в руки оружие, я расстреляю всех тех, кто меня мобилизовал» - говорит 53-летний офицер запаса Дмитрий Рогин. Вот на эти слова стоит обратить самое пристальное внимание.



Страна катастрофически устала от войны на украинском фронте, которая все увереннее приобретает формы гражданской войны на собственной территории.



Повторю: о том, что в действительности произойдет осенью, знают 5-7 человек, которые интервью на эту тему давать не будут. Гадать бессмысленно, до осени надо еще дожить. Впереди нас ждет очень жаркий август, который принесет всем очень много сюрпризов.

Руслан Волков

Мобилизации не будет!!!

Просто электронные повестки уже готовы.

Просто ОМОН вместе с военкоматами проводит облавы и проверяет воинский учёт.

Просто медицинские комиссии становятся всё менее обязательными.

Просто численность армии снова увеличивают.

Но мобилизации, конечно, не будет.

Будут «уточнение данных», «проверка документов», «военные сборы», «доукомплектование» и ещё десять аккуратных слов - всё что угодно, только не слово «мобилизация».

РБ головного мозга

Готовится мобилизация?



Белорусские пограничники подтвердили, что заработала общая база с Россией и теперь призывники россияне не смогут через Беларусь выехать либо улететь в другие страны. На днях российского призывника впервые не пустили на два рейса в Ереван и Тбилиси в аэропорту Минска.

Екатерина Шульман

на нынешнем спазматическом этапе эволюции нашей государственной машины, она пожирает уже не столько диссидентов, сколько лоялистов. Если на предыдущих стадиях можно было опасаться (помните такие опасения?), что список подписавшихся за Надеждина используют для преследования несогласных, то сейчас очевидно, что список голосующих за ЕР - это список готовых рекрутов. Ибо несогласный сбежит, подозрительный уклонится, частник забьется под корягу, а дисциплинированного призовут, сигнализирующего в ФСБ посадят за то самое, о чём он сигнализировал, госслужащего, подрядчика Минобороны, разработчика БПЛА посадят за госслужбу, подряды и разработку. Число осужденных на сроки от 7 до 20 лет чиновников начинает превышать число политзаключенных.

Андрей Пивоваров

Разговоры о новой мобилизации буквально во всех новостях. Достаточно открыть эфир или Shorts почти любого канала: слово «мобилизация» обязательно окажется в заголовке. Тема даёт охваты, а люди, разумеется, боятся и начинают паниковать.



Но есть два момента, которые, на мой взгляд, мало кто учитывает.



Во-первых, власть ещё далеко не исчерпала экономические способы набора людей на контракт. За четыре с половиной года войны выплаты за его заключение повышали несколько раз, причём весьма существенно. А вот ежемесячное денежное довольствие военнослужащих практически не менялось: как было около 210 тысяч рублей, так и осталось.



Для бюджета повышение этой суммы будет ощутимым, но не критичным. Кремль вполне может пойти на такой шаг: это и популярность власти перед выборами немного поднимет, и ещё какое-то количество людей подтолкнёт к подписанию контракта.



При этом 210 тысяч — лишь базовая сумма. С учётом надбавок и дополнительных выплат фактические расходы окажутся выше, но и этот резерв у государства пока остаётся.



Во-вторых, если бы решение о новой мобилизации уже готовилось, логично было бы заранее запустить тезис о необходимости ротации: мол, нужно мобилизовать новых людей, чтобы вернуть домой тех, кого призвали ещё в 2022 году.



Но такой риторики нет вообще.



Наоборот, мы видим всё больше давления на уже мобилизованных, которые до сих пор не заключили контракт и продолжают служить в прежнем статусе. Власть даже не пытается обещать возвращение домой хотя бы части из них - пусть даже это обещание потом никогда не было бы выполнено.



Поэтому тема мобилизации, безусловно, остаётся в повестке. Но признаков того, что окончательное решение уже принято, пока не вижу.

Леонид Волков

Я четыре года подряд — после осени 2022 года — давал прогноз: второй волны мобилизации не будет...

Мой прогноз был основан на том, что

(1) Политическая цена мобилизации сентября 2022 года была огромной, фактически именно тогда и был разрушен главный неписаный контракт между Путиным и обществом: "мы вам даем нормально жить, вы не задаете нам вопросов", именно тогда закончилась эра "путинской стабильности",

(2) Кремль научился покупать пушечное мясо в нужных количествах и понимал, что финансовые издержки оказываются куда меньше политических, благо денег (в первую очередь от торговли с Европой...) хватало на любые выплаты "контрактникам",

(3) В той картине мира, в которой жил Путин, война была уже "почти вот-вот" выиграна, и нужды в новой мобилизации попросту не было...

Так вот, сейчас мне не кажется новая волна мобилизации после выборов чем-то невозможным.

Она не является неизбежной, но ставить деньги на то, что "мобилизации не будет" я бы не стал...

Потому что три фундаментальных фактора, перечисленных выше, больше не работают.

(1) Ощущения стабильности в обществе больше нет, никакими мерами по "поддержанию нормальности" его вернуть не удалось. Горящие НПЗ и склады Wildberries работают куда эффективнее, чем заявления властей о том, что все под контролем, СВО идет строго по плану и все ее цели будут достигнуты. Мы фиксируем в соцопросах абсолютно рекордный уровень тревожности и страха в российском обществе — то есть, Кремлю в этом плане нечего терять.

(2) Деньги кончились. Поднимать выплаты за контракт больше невозможно, даже нынешние выплаты даются слишком тяжело, при этом ручеек желающих за эти деньги (который никогда не был впечатляющим) почти пересох и не восполняет потери. Соблазн получить бесплатно то, что не получается купить за деньги всегда очень велик.

(3) Какая бы ни была картина мира в папочках ФСБ и Генштаба, к лету 2026 года даже до Путина могло уже дойти, что не выходит каменный цветок. И что надо что-то поменять, если так уж сильно хочется овладеть руинами Малой Токмачки.

Поэтому вполне реалистичен такой сценарий.

Прошли сентябрьские "выборы". "Единая Россия" опять получила тотальное большинство в Госдуме.

И Путин говорит: общество показало единство, полностью поддержало курс президента, достижение целей СВО не за горами, надо поднажать. И понеслась. Можно еще гуманитарными соображениями посыпать: наши бойцы, которые были частично мобилизованы в сентябре 2022 года, уже четыре года тянут лямку на СВО, мы их отпускаем домой, и набираем 300 тысяч новых — типа ротация. (То, что от тех 300 тысяч никого почти не осталось — про это не скажут).

То, что такой сценарий реалистичен не значит, что он неизбежен. Значит только, что фундаментальных факторов, которые его исключают, я больше не вижу.

Зато вижу непосредственную связь между ходом и гладкостью сентябрьских выборов в Госдуму и политическими решениями, которые Путин будет принимать после них. Чем менее гладко и чем более проблемно эти выборы пройдут, тем ниже вероятность новой мобилизации.

Леонид Сапожников

ПОЧЕМУ МОБИЛИЗАЦИЯ ОПАСНА ДЛЯ КРЕМЛЯ

1. Она резко настроит против войны и власти миллионы российских семей. Ждать похоронку – совсем не то, что следить за «СВО» по телевизору.

2. Она станет прямым признанием провала на фронте. Массовая мобилизация и мантра «всё идёт по плану» несовместимы.

3. Она тяжело ударит по экономике, лишив её полумиллиона работников.

4. Невозможно нормально экипировать, разместить, кормить, обучить такую массу. Военная инфраструктура давно трещит.

5. Нормально вооружить такую ораву не получится. Уже сейчас армии не хватает стрелкового оружия.

6. Для 500 тысяч солдат нужны до 20 тысяч командиров взводов и рот. А где их взять?

7. Это не армия, а расходный материал без минимальной подготовки и без мотивации. Но часть из них вернётся – злые, обстрелянные, потерявшие страх. Режим таких не любит и боится.

Роман Баранов

Разбор наивной попытки критиков натянуть лекала Второй мировой войны на глобус современной макроэкономики.

Оппоненты продолжают рассуждать о геополитике категориями компьютерной стратегии, где мобилизация- это просто ползунок, который можно сдвинуть вправо при наличии некой абстрактной «политической воли».

Переводим с языка дилетантов на язык реалполитик и экономики истощения.

1. Кассовый разрыв как физический предел.

Утверждение «слишком дорого не значит невозможно»- это экономический анальфабетизм. В макроэкономике цена, вызывающая коллапс системы, и есть синоним технической невозможности. Бюджет- это не бездонная бочка для «перераспределения». Вырезать триллионы на экипировку, зарплаты, логистику и выплаты гробовых для 500 тысяч человек- значит запустить спираль гиперинфляции и каннибализации остатков гражданских отраслей. Это не «перекрой», это остановка кровеносной системы государства.

2. Демографический миф и паралич ВПК.

Считать мобилизационный резерв по общей цифре в 140 миллионов паспортов- уровень Википедии. Реальное демографическое древо имеет жесткий лимит трудоспособных мужчин нужных профессий. Росстат и Центробанк бьют тревогу о рекордном кадровом голоде. Если выдернуть из реального сектора еще полмиллиона водителей, слесарей, айтишников и операторов ЧПУ, встанет логистика и оборонка. ВПК невозможно укомплектовать пенсионерами.

3. Мясные компромиссы на прозрачном поле боя.

Тезис о том, что армию можно укомплектовать «базовым» уровнем техники, пока ВПК будет параллельно догонять потребности- это смертный приговор. В условиях Войны 4.0 пехота без тотального прикрытия РЭБ, роев FPV-дронов и брони не контролирует территорию. Под круглосуточным наблюдением с воздуха она превращается в логистическую катастрофу по вывозу сотен тел. Мясные штурмы не дают оперативно-тактических прорывов, они лишь сжигают тот самый бюджет.

4. Политическая физика режима.

Авторитаризм не отменяет социологии. Нынешний Кремль- это не СССР образца 1941 года с его идеологическим фанатизмом, а Путин- это Сталин со Старлинком. Он удерживает власть за счет прагматичного социального контракта: лояльность в обмен на относительную стабильность витрины. Масштабная мобилизация без гарантии немедленной стратегической победы ломает этот конструкт об колено, превращая «допустимый риск» в политическое харакири.

Утверждение, что потенциал определяется балансом ресурсов- это не философская фраза, а жестокая математика Войны 4.0. В ней нельзя умножать полумиллионную пехоту на ноль технологического обеспечения и ожидать победы.

Илья Варламов

«Завтра будет хуже, чем вчера!»

Никакая победа в прогнозах зетников не проглядывается. Даже мобилизация, как им кажется, вряд ли поможет.

Дмитрий Смирнов

Мобилизация. Все кругом прям вангуют что она будет осенью.

Ну будет

Загребать будут маргиналов всех мастей. Нормальные мужики не пойдут.

Ну не пойдут. А этот сброд наделает шухеру уже в тылу.

Не поможет это путину.

Николай Сухинский

Гибридно-ползучая мобилизация

В России фактически началась гибридно-ползучая мобилизация. В отличие от открытого призыва этот процесс идет тихо, без громких указов, но с жестким психологическим и административным давлением. Это скрытый механизм пополнения армии, при котором граждан вынужденно подталкивают к отправке на фронт. Массовыми стали вызовы в военкоматы под предлогом "уточнения персональных данных", сверки документов или прохождения медицинского освидетельствования, но потом разговор переходит в психологическое манипулирование.

Сотрудники комиссариатов открыто "советуют" гражданам подписывать контракт с Министерством обороны прямо сейчас. Главный аргумент, который приводят вербовщики, звучит как ультиматум: если оформить контракт сегодня, вы успеете получить выплаты и региональные бонусы. Если же отказаться, то уже в ближайшее время все равно заберут в рамках принудительной мобилизации, но тогда воевать придется бесплатно, на обычных условиях и без дополнительных преференций.

Такая тактика запугивания и манипуляций заставляет людей принимать роковые решения под воздействием страха и финансового давления. В итоге регионы постепенно отдают живую силу, а семьи остаются в состоянии постоянного стресса от неизвестности за будущее своих близких.

Канал "На Zzападном фронте без перемен", мониторящий российских провоенных блогеров, приводит цитаты из поста "ДШРГ Русич", в котором мобилизация приветсвуется, но сопровождается жалобами:

"Очередной массовый набор, скорее всего, действительно случится, и произойдет это, вероятно, после думских выборов в сентябре. В том числе и под это готовят различные бредовые запреты, ограничения интернета и т.д.



Плохо это или хорошо? Мобилизация условных полумиллиона мужчин - это неплохо и приблизит выполнение т.н. целей СВО в виде ускорения освобождения территории Донбасса в административных границах.



Однако плох может быть не сам факт мобилизации, но его исполнение, а именно:



1. Предыдущую волну мобилизованных, которые уже 4 года воюют, получают ранения и умирают на передовой, по-хорошему стоило бы отпустить домой. Не отпускать их под предлогом того, что они уже опытные бойцы - бред. У всех есть свой ресурс, и людской ресурс в том числе ограничен. Плюс ко всему, эти люди пришли недобровольно, и свой долг Родине давно отдали.



2. Мобилизацию будут производить среди старшего поколения, которое в силу возраста уже не способно полноценно воевать. Если кого-то мобилизовывать, то следует забирать молодежь в возрасте 20-30 лет. Во-первых, молодым это даст отличные перспективы; во-вторых, сделает воюющим еще более молодое поколение, чем сейчас.



3. Самый главный момент - мобилизация должна проходить с полным оснащением личного состава, а не как раньше, когда у нас «всё есть», а это «всё» поставляют волонтеры и гуманитарщики».

Carina Cockrell-Ferre

НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ

1. Сколько россиян разрывало в кровавые куски на пляжах до 24 февраля 2022 года?

2. Сколько беспилотников бомбило территорию России до 24 февраля 2022 года?

3. Сколько стоил бензин до 24 февраля 2022 года?

4. Какие товары иностранных компаний можно было спокойно купить ДО 24 февраля 2022 года, имея тот же (а в некоторых областях и выше) уровень жизни, что и в цивилизованных странах?

5. Во сколько стран можно было беспрепятственно летать на отдых до 24 февраля 2022 года, ничего не опасаясь?

6. Сколько бессонных ночей ДО 24 февраля 2022 года проводил средний житель России в опасении, что в его многоэтажку ударит дрон?

7. Сколько раз до 24 февраля 2022 года средний житель России холодел от мысли, что его призовут и погонят в украинские окопы, где средняя продолжительность жизни до превращения в кровавые куски мяса или в ходящего под себя, никому не нужного инвалида без рук и ног - 48 часов?

8.Сколько российских бизнесов оказывались за несколько часов банкротами до роковых слов, произнесенных 24 февраля 2022 года?

9. Сколько детушек, которых выдрессировали скандировать "трупин-трупин-трупин" и радоваться, как дедуля бьет тонкой ножкой по мячику, уже обречены, потому что "дедуле" все равно - бить ножкой по мячику или по оторванной дроном голове одного из них, как случилось на геленджикском пляже, который не приоритет для ПВО и никогда не будет приоритетом, потому что бабы другие "мячики" нарожают...?

Исторические слова (ах, прямо Юлий Цезарь и Левитан отдыхают!) - "МНОЮ принято решение начать Специальную Военную Операцию..." ИМ ПРИНЯТО, вы помните? ИМ. Он все НАЧАЛ. Иначе в Украине и РФии был бы МИР. Все бы были живы.

10. Скольким россиянам для радикального улучшения их жизни и достижения счастья так необходим ЧУЖОЙ, разрушенный, заминированный, разбитый Донбасс и другие "токмачки", учитывая, что к осени у Украины будет баллистика, которая- всё к тому идет- ЗИМОЙ обесточит БЕЗЗАЩИТНЫЕ (это уже очевидно) города России?

11. Какое "объявление о мобилизации" ждут россияне, если она УЖЕ началась? Просто все отдано на откуп "частным" бандитам- людоловам, которым государство назначило оплату за каждый "скальп", это и есть новая "мобилизация" Все уже успешно опробовано в Пензе! Далее-везде.

"КОГДА ВСЁ ЭТО КОНЧИТСЯ?!"

Все чаще спрашивают россияне.

Правомерный вопрос, ответ на который они и сами знают.

Это КОНЧИТСЯ тогда, когда перед этим вопросом поставят одного старичка, играющего жизнями как мячиком, который все начал и который не хочет останавливаться. Но его слух устроен так, что он никогда не услышит этого вопроса, пока его не задаст одновременно МИЛЛИОН или более россиян- громко и ясно, вот тогда это начнет заканчиваться, а пока ОБРЕЧЕННЫХ детишек учат скандировать "Путин-Путин" и умиляются, как дедушка бьет ножкой в брючке по мячику, пока какие-то неведомые сво-шные инфернальные "мойры" в своих пещерах будут плести маскировочные сети и якобы сокрушаться, что останутся не у дел, так им нравится превращение детей и внуков в мясо, то И ДАЛЬШЕ будет продолжаться превращение россиян в кровавые куски тел.

Все просто.

Да, понимаю, сейчас последует список веских причин, ПОЧЕМУ миллион россиян НЕ МОЖЕТ задать этот вопрос своему повелителю.

Но тогда его не надо задавать вообще.

Потому что ответ известен.

Проф. Преображенский

Много разговоров про мобилизацию осенью.

Полагаю, режим готовит не мобилизацию, он готовит перевод общества на рельсы "тотальной войны".

Мобилизация сама по себе, осуществлённая как отдельно взятое действие, бессмысленна. Задач на фронте она не решит и победы не принесёт.

Победить Украину Россия в принципе не в состоянии. И никаких "целей СВО", всех этих бредовых денацификаций и демилитаризаций достичь невозможно. Но ни Путин, ни холуйствущая перед ним "элита", ни значительная часть российского общества признать этого не могут.

Что же делать?

Ответ очевиден: режим заменит войну с Украиной на "тотальную войну" со всем Западом. Да, про то, что Запад уже якобы коллективно воюет с Россией, из телевизора говорят.

Но одних разговоров мало.

Говорить из телевизора, что страшный и колоссальный враг хочет уничтожить страну, и при этом непрерывно проводить в стране фестивали варенья, поддерживая общий расслабон обывателей - это оксюморон.

Режим полностью перестроит жизнь страны и общества, подчинит войне каждый шаг, каждый день, каждого человека. Смотрите, скажет режим, полмира против нас, нас хотят уничтожить, мы не имеем права расслабиться, каждый должен отдать всего себя борьбе.

Именно "тотальная война", точно как завещал один из кумиров нынешнего российского режима Йозеф Геббельс в своей самой знаменитой речи, произнесённой в феврале 1943-го.

Вот только маленький фрагмент из неё:

"Широкие массы нашего народа вовсе не недовольны тем, что наше правительство слишком жёсткое. Если они чем-то и недовольны, так только тем, что оно слишком мягкое... Поэтому мы вынуждены принять ряд мер, которые сами по себе не являются существенными для военной экономики, но которые представляются необходимыми для поддержания морального духа - как в тылу, так и на фронте. В свете сверхчеловеческих жертв, на который фронт идёт каждый день, естественно ожидать, что никто, находящийся в тылу, не станет игнорировать войну и её требования."

Дальше Геббельс долго говорил про закрытие ночных клубов, дорогих ресторанов и магазинов, про недопустимость длительных отпусков и расслабленной жизни, про трудовую мобилизацию и так далее. А завершил, разумеется, призывами сплотиться вокруг фюрера, потерпеть, отдать все силы перед лицом страшного врага.

Комплекс подобных (не обязательно в точности таких же) мер, уверен, и готовит сейчас Кремль. Мобилизация в армию станет лишь одной из этих мер, и даже не самой ключевой.

Основной же акцент будет на то, чтобы сделать войну центром и смыслом существования всей страны и всего общества. Чтобы война, мифическая "война с коллективным Западом", устанавливала правила жизни для каждого человека в стране.

Трудовая повинность.

Принудительные взносы на армию.

Более жёсткий контроль границ.

Контроль передвижений и внутри страны.

Сокращение социальных программ и рост налогов ради денег на войну.

Всё новые репрессивные законы, касающиеся уже не "оппозиции", а всех, включая тех, кто "вне политики".

Зачем это нужно режиму?

А так удобнее править. Править, как вздумается, продолжая грабить страну, продолжая набивать свои карманы и продолжая ни за что не отвечать.

Потому что вопросы будут запрещены.

Тотальная война же, не время сейчас, все либо на военный фронт, либо на трудовой фронт, заткнитесь, сплотитесь, терпите.