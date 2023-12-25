"Заявила о себе на всю Россию". Соцсети об отказе ЦИКа Дунцовой

В середине ноября журналистка из Ржева Екатерина Дунцова объявила о намерении баллотироваться в президенты России и обнародовала свою программу, которая включала окончание войны в Украине, освобождение политзаключенных и демократические реформы.

Власти сразу продемонстрировали, что потенциальная кандидатка им не нравится: собранию её сторонников отключили свет, а ей самой отключили платежи в ВТБ и вызвали её на беседу в прокуратуру. Но Дунцова не сдавалась. 20 декабря инициативная группо по её выдвижению подала в ЦИК документы на регистрацию. 23-го ЦИК отказал в регистрации, заявив что нашёл в заявлениях членов группы 100 ошибок. Таким образом, оппозиционную кандидатку не допустили даже до стадии сбора подписей в поддержку своей кандидатуры.

Блогеров это не удивило.

Сергей Пархоменко

Просто для памяти, чтоб осталось в архиве. История с инициативой выдвижения на выборы Екатерины Дунцовой закончилась закономерно. Никакой неожиданности не случилось.

В России не будет президентских выборов в 2024 году. Будет техническая «электоральная процедура», предназначенная для продления пребывания диктатора у власти, для продолжения имитации законности этого пребывания.

Соответственно, в этой процедуре не может быть и не будет никаких оппозиционных или независимых кандидатов. В бюллетене будут только те имена, появление которых там будет сочтено коемлевскими организаторами процедуры полезным для того, чтоб она прошла надежно и без помех.

Никто ведь не ждет появления на театральной сцене “независимого” актера, а тем более “оппозиционного”, который вдруг будет по ходу спектакля демонстрировать свою оппозиционность режиссеру-постановщику.

Тоталитарному режиму не нужны выборы: ему нужен ритуал клятвы населения в верности диктатору, и больше ничего. В этих обстоятельствах любой элемент реальной дискуссии, агитационной кампании - сколь угодно короткий и робкий - ему вреден.

Поэтому процесс, который оказался чреват этой дискуссией (в успех Дунцовой никто не верил, но публичный разговор на темы войны и мира все же постепенно начался, хоть и в очень узком кругу сетевых активистов), Кремлю потребовалось прервать на максимально раннем этапе, - а то бы он, не дай бог, продолжился бы на этапе сбора подписей. Не важно, что подписей бы не дали собрать (точнее, в любом случае объявили бы подписи фальшивыми), - но ведь разговоров-то было бы гораздо больше, и в них втянулись бы не только завсегдатаи сетевых споров. А разговоры диктатору не нужны, ему нужно покорное молчание.

Игорь Эйдман

Фарс "Выборы" в цирке "Россия"

Меня просто поражают те, кто надеется как-то вклиниться в предстоящие "выборы" и использовать их против путинского режима. Условия проведения выборного фарса априори исключают такую возможность.

В цирке "Россия" идёт фарс "Выборы". Сергей Кириенко и сотрудники АП - режиссёр и ассистенты. Путин - одновременно владелец цирка и актёр, играющий главную роль в этом фарсе. В ролях других кандидатов в президенты - артисты кордебалета на подтанцовке у главного героя. Они нужны только для того, чтобы на их убогом фоне он выглядел попривлекательнее. Избиратели - зрители в зале, не имеющие возможности влиять на ход фарса. Матёрые охраники следят за тем, чтобы зрители не пронесли в зал тухлые яйца для актёров и хлопали в нужных местах.

Никаких сюрпризов и неожиданностей в такой ситуации быть не может. На сцену допускаются только актёры, которые прошли жёсткий кастинг. Его критерии - ещё большая, чем у главного героя непривлекательность, тусклость, убогость, полное отсутствие харизмы и перспектив.

Ни в одном театре или цирке зритель не может просто залезть на сцену и вклиниться в идущий спектакль или представление. Его тут же под руки выведут из зала. В фарсе "Выборы" также никто, кроме отобранных режиссёром участников комик-труппы, не может быть допущен к роли "кандидата в президенты". Никакой Дунцовой. Только убогие из убогих, тупой и ещё тупее, Харитонов, Слуцкий и т.п.

Пытаясь участвовать в этом фарсе, мы просто привлекаем к нему внимание, помогаем хозяину цирка продавать билеты и наполнять зал зрителями.

Александр Хоц

Казус "кандидатки" Дунцовой очень символичен и поучителен.

Надежда российского ЛГБТ-сообщества, которое собралось "собрать волю в кулак" и победить (наконец-то) путина с помощью бумажек и ящиков, Дунцова робко постучалась в дверь путинского шалмана с вывеской "выборы", - пустите, мол, поучаствовать, согласна даже на сбор голосов на оккупированных землях..

Но режим послал её на три буквы (ЦИК). Кто-то ожидал другого поворота? В 2018 году режим был умнее и допустил Собчак гнать свою "ЛГБТ-паству" к ящикам и далее, в сторону кремля. Она отлично отработала, набрав положенные ей 1.68% и обеспечив явку на участки. (Поскольку легитимность режима держится на явке, а не на подсчёте).

Но в 2023 году режим настолько трусоват и неуверен в себе на фоне войны и ропота обывателя, что зачищает песочницу полностью: сами разговоры о мире и войне ему кажутся смертельной угрозой. В этой ситуации у Дунцовой не было ни единого шанса приникнуть к медийным ресурсам и даже заикнуться о ЛГБТ-экстремизЬме.. Ей просто заткнули рот в ведомстве Памфиловой.

Но самое примечательное, что Дунцова - не Тихановская и звать на улицы ей некого. Да и драйв не тот. Да и Москва - не Минск, тем более, не Киев.

Это был робкий бунтик на коленках, когда "кандидатку", которая заранее готова была вписаться за оккупацию и набирать позорные доли процента в Луганске и Мариуполе, - даже эту "никакую" "оппозицию" отправили пинком под зад..

Жалко ли мне Дунцову (анти-Тихановскую)? Нисколько. Это не тот человек, ради которого можно выйти на площадь. А в бунты на коленках я изначально не верю.

Да и самой "кандидатке" лучше вовремя смыться, потому что разговоры про войну и оккупацию (если бы и были) дали бы повод её посадить. Лично мои интересы Собчак 2.0 всё равно не представляла.

Как пел советский бард, "досадно мне, когда невинных бьют". Именно "досадно", не более того.

Если у кого-то были сомнения, как относиться к 3-х дневному лохотрону с зазыванием в это шапито, - надеюсь, они рассеялись. Лучше "сидеть на диване", чем тащить путина в кремль и подмахивать собственной явкой, создавая мираж легитимной процедуры.

А если серьёзно, то никто не мешает продвигать антивоенную позицию по мере сил, с учётом рисков, - для этого не нужны никакие лохотроны, потому что "выборы" - мираж. Важно вовремя это понять, чтобы не заплутать в мире фантазий и ложных "оазисов".

Олег Пшеничный

ЦИК не допустил Дунцову до сбора подписей. В протоколе обнаружены ошибки, а в подписях - рисунок кота.

А я ее всё равно поздравляю. Она заявила о себе на всю Россию, в том числе призывом к прекращению войны, и впереди еще большая дорога. От этих-то преступников и шулеров никто ничего и не ожидал, с ними всё и так ясно.

Оптимисты считают отказ в регистрации признаком слабости режима.

Кирилл Лятс

Как можно считать суперполитиком человека, который испугался конкуренции на выборах с молодой девушкой?!

Аббас Галлямов

Вообще, я очень благодарен Дунцовой за её попытку. Теперь если и не все россияне, то, по крайней мере, та часть общества, которая интересуется политикой, точно знает, что популярность Путина - это миф. После истории с Дунцовой говорить о каком-то там «глубинном народе», который якобы не может себе представить жизни без Путина, - попросту невозможно. Если бы дело обстояло именно так, то Кремль всех желающих - включая Дунцову - обязательно бы зарегистрировал. Он ведь сам многократно заявлял, что главной целью властей в ходе этой кампании является легитимность, а что может её дать, как не свободный допуск всех конкурентов?

На самом деле Путин держится исключительно на безальтернативности, которую он обеспечивает себе не политическими средствами, а усилиями административного аппарата.

Ну и понятно, что как только появляется соперник, который не играет в поддавки, а намерен вести кампанию всерьез, то тут все разговоры о легитимности моментально летят в топку.

Какая, к черту, может быть легитимность, когда реально можно из насиженных кресел вылететь.

В общем, спасибо Дунцовой. Она великолепно сыграла роль того самого мальчика, который крикнул, что король-то голый.

Пессимисты видят за выдвижением Дунцовой борьбу башен.

Александр Подрабинек

Отказ Екатерине Дунцовой в регистрации ее инициативной группы – это эхо внутрикремлевской возни и подбора антуража для предстоящих президентских «выборов». Одна башня Кремля сочла вариант с Дунцовой подходящим, другая посчитала излишним. Элла Памфилова озвучила окончательное решение.

Время рискованных спарринг партнеров ушло в прошлое. Сколько уже было этих клоунов, играющих в самостоятельную политику и при этом успешно подыгрывающих Кремлю: Хакамада, Мальцев, Собчак, уж не говоря о вечных кандидатах от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Сегодня в шоу будут принимать участие только надежные и проверенные кадры, которые со всей откровенностью и оппозиционной прямотой прямо Путину в глаза выскажут, как они его любят, уважают и поддерживают проводимую им политику.

Михаил Шевелёв

Забег Е. Дунцовой больше всего похож на социологическое исследование. По теме «Сколько тут недовольных положением дел, и чего, собственно, им не хватает». Кто его организаторы, неизвестно, поэтому и судить не стоит. Но административное решение эти изыскания прервать говорит о том, что недовольных много, и не хватает им разного. Или одного.

Илья Пономарёв наоборот, рад, что Дунцова не оказалась кремлёвской ставленницей.

Слава богу, Дунцова действительно честный человек и ничей не проект, как многие подозревали. Поэтому и не зарегистрировали.

Теперь остается надеяться, что власти не будут играть на добивание; и что сама Дунцова не исчезнет с российского политического небосклона так же внезапно, как на нем появилась.

После отказа Дунцова попросила "Яблоко" выдвинуть её кандидатом, но тут же получила жёсткий отказ от Явлинского, который формально не является лидером партии.

Константин Калачёв

Екатерина Дунцова обратилась к партии Яблоко с просьбой выдвинуть ее кандидатом в президенты.

Явлинский на вопрос, будет ли Яблоко выдвигать Дунцову ответил: «Мы ее не знаем».

А ведь какая хорошая абревиатура - ЯД. Или даже ЯДУ!

Однако яду так никто и не даст.

Ирина Яценко

Сегодня история с выдвижением Дунцовой — уже не про голосование в 2024 году. Эта история — про партию Яблоко и лично Григория Явлинского. Сегодня в эфире «Эха» он заявил, что партия выдвигать Дунцову не будет, потому что «не знает её». И это — очень мерзотное заявление по двум причинам.

Во-первых, Дунцову знают. И в партии Яблоко тоже. А уж после её недолгой, но весьма успешной кампании, Явлинский совершенно точно слышал её имя. Такая беспардонная ложь со стороны политика сама по себе вызывает омерзение. А если допустить, что Явлинский до сих пор не знает, кто такая Дунцова, то, наверно еще хуже. Он отстаёт от повестки, что для политика — политическая смерть.

Во-вторых, этой своей фразой про «её не знают», Явлинский продемонстрировал, какой он демократ. Точнее, не демократ.

Хочется напомнить, если кто не знал: Явлинский — не председатель партии. Сильно сомневаюсь, что партия Яблоко уполномачивала его в личном интервью выступать от имени партии, тем более в таком вопросе, как выдвижение кандидата в президенты России от партии Яблоко. Если бы Явлинский был бы демократом, пусть даже неформальным, но лидером демократической партии, то правильный его ответ на вопрос журналиста о том, будет ли партия Яблоко выдвигать Дунцову, был бы таким: я поставлю этот вопрос на повестку. Партия рассмотрит. И вынесет демократическое решение.

Понимаете, да?

Что сделал г-н Явлинский? Единохарьственно принял решение за целую партию. Плохую, хорошую — не главный вопрос уже. Главный вопрос, который хотелось бы задать всем членам партии Яблоко: а вы всё ещё демократическая партия? У вас там как с демократической процедурой? Или Явлинский — ваше всё? Промолчите? Утрётесь, пардон за грубость?

Аббас Галлямов

Отказавшись выдвигать Дунцову, «Яблоко» упустило шанс запустить процесс своего возрождения. Оно предпочло гнить дальше.

Знаете, ещё вчера я бы не стал их за этот отказ критиковать: Дунцова на тот момент была своего рода «котом в мешке». Но после сегодняшнего отказа ЦИК ситуация резко изменилась. Теперь Дунцова - это вполне очевидный умеренный либеральный кандидат со стопроцентным шансом на успех, «русская Тихановская».

Отказ в выдвижении такого человека - это трусость и соглашательство.

Илья Вайцман

На шестом десятке жизни я понял, что паразитологом мне не быть.🤷‍♂️ Не могу справиться с брезгливостью, когда наблюдаю за Явлинским Г.А. и его т.н. "политической партией Яблоко", несмотря на то, что за предыдущие несколько десятилетий мог бы и привыкнуть, с Григорием Алексеевичем все понятно уже давным-давно. Не смог.

Явлинский сказал, что и сам он выдвигаться не будет. Опытные блогеры оценили это решение.

Александр Подрабинек

Очень хорошо, что «Яблоко» не будет участвовать в предстоящей позорной клоунаде. По крайней мере, Григорий Явлинский об этом заявил. Результат был бы заведомо нулевой, а репутация – большой дефицит в российской политике.

Александр Морозов

Дунцову сняли, Явлинский отказался, хорошо бы снялся Надеждин. (чтобы не было этой похабной игры вокруг "антивоенной повестки", которая должна закончиться демонстрацией 1,6% в поддержку мира).

Элла Памфилова, отказывая Дунцовой в регистрации, утешала недопущенную до выборах кандидатку словами, что у неё ещё всё впереди.

Николай Травкин

"Екатерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас всё ещё впереди», — с наигранной печалью в голосе вынесла приговор председатель ЦИК тов. Памфилова.

И семидесятилетнюю Эллу Александровну можно понять. У неё же всё уже сзади. Пусти сорокалетнюю Дунцову на выборы и вдруг...

А так то, "молодым везде у нас дорога"... Но только мы, поколение 70+, хер вас пропустим!

То же самое Памфилова когда-то говорила Навальному.

Сергей Пархоменко

Что происходило дальше и что происходит теперь с Навальным, - мы видим. Что будет происходить с Екатериной Дунцовой, - увидим дальше. Возможно, ее политическая история сегодня еще не кончилась.

Дмитрий Гудков

Выступлю немного сухо, но сейчас это и нужно.

Во-первых, не стоит надеяться на чудо. Да, был интересный политтехнологический ход с Дунцовой – но не более. Опыт Тихановской не может быть повторен уже потому, что Кремль отлично выучил ту воронку, куда упал ее снаряд.

Во-вторых, надеяться нужно на себя и не воспринимать чужие поражения как свои (это я в утешение тем, кто всерьез мечтал о победе своего внезапного кандидата). Мы не в той ситуации, чтобы выиграть блицкригом.

Так что сегодня в ЦИКе не произошло ничего.

А вот для самой Екатерины Дунцовой только теперь и настает момент истины. Если она сама не забудет о своем походе в президенты через полгода – тогда станет немного более интересно.

Поку Дунцова ждёт своего "впереди", оппонировать Путину будут старые знакомые лица: Николай Харитонов и Борис Надежин.

Евгений Ступин

Свежеиспеченный кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов уже публично отказался критиковать Путина, а еще в августе 1999 года он призывал госдуму, в которой у КПРФ было большинство, утвердить Путина премьер-министром. Ну и пожелал долгих лет работы.

Александр Невзоров

Дерзкие планы на будущее кандидата в президенты Б. Надеждина: «Я надеюсь, что по итогам этой избирательной кампании я останусь живой, на свободе и не иноагент».