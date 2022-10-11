Заявившего на Путина юриста поставили на учет в СИЗО

Юриста из Благовещенска Владислава Никитенко, находящегося в СИЗО по уголовному делу о "дискредитации российской армии", поставили на профилактический учет как лицо "склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности". Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на друга Никитенко, который получил от него письмо.

Согласно письму, юриста ставили на профилактический учёт минимум дважды. Первый раз - 20 сентября 2022 года как "лицо, изучающее, пропагандирующее либо распространяющее экстремистскую идеологию", а 7 октября - как лицо "склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности". Причины постановки на учет пока не уточняются.

Друг Никитенко сообщил, что письмо пришло ему только 11 октября, при этом отправленные им письма в адрес Никитенко доходят до правозащитника лишь спустя несколько дней, поскольку проходят проверку и цензуру.