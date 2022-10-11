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Заявившего на Путина юриста поставили на учет в СИЗО

Владислав Никитенко

Юриста из Благовещенска Владислава Никитенко, находящегося в СИЗО по уголовному делу о "дискредитации российской армии", поставили на профилактический учет как лицо "склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности". Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на друга Никитенко, который получил от него письмо.

Согласно письму, юриста ставили на профилактический учёт минимум дважды. Первый раз - 20 сентября 2022 года как "лицо, изучающее, пропагандирующее либо распространяющее экстремистскую идеологию", а 7 октября - как лицо "склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности". Причины постановки на учет пока не уточняются.

Друг Никитенко сообщил, что письмо пришло ему только 11 октября, при этом отправленные им письма в адрес Никитенко доходят до правозащитника лишь спустя несколько дней, поскольку проходят проверку и цензуру.

  • В первые дни войны Владислав Никитенко подал заявления во все военные прокуратуры и управления Следственного комитета, требуя возбудить уголовные дела против президента России Владимира Путина и членов Совбеза России за акты международного терроризма и развязывание агрессивной войны. Ни одно из его заявлений не было зарегистрировано, и каждый отказ в регистрации он обжаловал в суде. За одну из таких жалоб его оштрафовали на 45 тысяч рублей, поскольку в тексте усмотрели нарушение закона о "дискредитации армии".
  • Сейчас Владиславу Никитенко вменяется повторная "дискредитация" армии из-за нескольких постов в фейсбуке. В отношении правозащитника также возбуждено ещё 15 уголовных дел по факту оскорблений в адрес прокуроров и судей, которые он пишет в своих многочисленных жалобах, а также высказывает устно. Эти дела объединили в одно производство. Никитенко арестован до 17 октября. После решения о заключении под стражу он объявил голодовку.
  • Правозащитный проект "Мемориал. Поддержка политзэков" признал Никитенко политзаключенным.

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